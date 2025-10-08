CANAL RCN
Filtran desde Alemania el trabajo de Luis Díaz que impresiona a su cuerpo técnico

Luis Díaz ha impresionado al cuerpo técnico del Bayern Múnich con su trabajo constante y esto dicen desde Alemania.

Compañero Luis Díaz
Foto: AFP

agosto 10 de 2025
08:29 p. m.
La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo generó una gran expectativa entre los aficionados alemanes, sino que también ha empezado a dejar huella en los entrenamientos del club bávaro.

En sus primeras semanas en Säbener Straße, centro de operaciones del Bayern, el colombiano ha demostrado por qué fue una de las grandes apuestas del mercado veraniego. Su compromiso, entrega y nivel futbolístico ya están generando comentarios muy positivos dentro del entorno del equipo.

De acuerdo con información revelada por Christian Falk, periodista del reconocido diario BILD, el extremo guajiro ha sorprendido al cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany. “En su primer partido de entrenamiento, el colombiano anotó dos veces, impresionó con su intensidad y mostró un compromiso total en cada sesión”, afirmó el comunicador.

Todo indica que el exjugador del Liverpool ha entendido rápidamente la exigencia del club alemán y está decidido a consolidarse como figura en la Bundesliga.

Trabajo extra, disciplina y liderazgo silencioso

Más allá de su rendimiento en el campo, lo que más ha llamado la atención en Alemania es la actitud de Luis Díaz fuera de los entrenamientos oficiales. Falk también aseguró que el colombiano ha sido de los primeros en llegar a las prácticas y de los últimos en retirarse. “Incluso pasaba más de una hora en la oficina de Kompany para discutir ideas tácticas”, reveló el periodista, destacando la disposición de Díaz para adaptarse a las exigencias del nuevo cuerpo técnico.

Este tipo de comportamientos reflejan la madurez y profesionalismo de un jugador que, a sus 28 años, asume el reto más importante de su carrera. Con contrato firmado hasta 2029, el colombiano se perfila como una pieza clave en el proyecto deportivo del Bayern a mediano y largo plazo.

Debut inminente en la Supercopa de Alemania

El esfuerzo extra de Luis Díaz podría tener recompensa inmediata, ya que su debut oficial con el Bayern Múnich se daría este mismo fin de semana en la Supercopa de Alemania, un título que el club quiere recuperar tras una temporada con altibajos. Todo apunta a que Kompany contará con él desde el primer partido, motivado por el rendimiento que ha demostrado desde su llegada.

La ilusión crece tanto en Múnich como en Colombia. Luis Díaz no solo representa al talento cafetero en una de las ligas más competitivas del mundo, sino que también encarna la disciplina y el carácter de quien está decidido a dejar huella en la élite del fútbol europeo.

