Luis Díaz está rodeado y acompañado, tras el secuestro de sus padres: Liverpool cobijó al guajiro

Este lunes 30 de octubre, continuó la búsqueda del padre de Luis Díaz, quien fue secuestrado el pasado sábado. Las autoridades colombianas se unieron para dar con el paradero de 'Mane' y desplegaron una operación robusta en todo el territorio de La Guajira. Mientras esto sucede, el extremo de la Selección Colombia recibió un gran acompañamiento por toda la comunidad de Liverpool.

Cuando Díaz estaba enfocado en el compromiso entre los 'reds' y el Nottingham Forest, fue notificado con esta lamentable noticia. La madre del jugador, Cilenis Marulanda, también fue raptada; pero, afortunadamente, ya está en libertad. Luis Manuel, el padre del exJunior de Barranquilla, sigue privado de su libertad.

Por obvias razones, Jürgen Klopp lo sacó de la convocatoria y le permitió estar al lado de su esposa e hijas en este difícil momento. Toda la comunidad del conjunto de Merseyside le ofreció su apoyo al futbolista oriundo de Barrancas. Durante el partido contra el 'forest', Diogo Jota lo homenajeó en la celebración del primer gol, mostrando la dorsal de 'Lucho' con el número 7.

¿Qué hizo Liverpool tras el secuestro de los padres de Luis Díaz?

“Nos enteramos de ello a altas horas de la noche. Hablamos con Lucho; él quería volver a casa, nosotros enviamos gente con él, tenemos gente allí que lo cuida, hay parte de familias allí también, por eso quieren estar juntos. Absolutamente comprensible. Luego recibimos la noticia con su madre, lo cual es fantástico, y desde entonces nada realmente”, reveló el estratega alemán.

"Solo queremos apoyar a Luis Díaz"

“Están trabajando en ello, claramente. Obviamente no somos los primeros en informarnos, pero intentamos tener el mayor conocimiento posible de todo, pero no queremos molestar de ninguna manera. Nosotros no somos las personas importantes allí. Solo queremos apoyar. Eso es todo", concluyó.