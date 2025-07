Liverpool tomó una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Luis Díaz y desató una ola de rumores

Liverpool, el equipo inglés que se encuentra afectado por la muerte de Diogo Jota, uno de sus jugadores insignia, jugó su primer partido de pretemporada este domingo 13 de julio de 2025 y ganó 1-3.

Su rival fue el Preston, de la segunda división inglesa, en el estadio Deepdale y Arné Slot, el estratega de los 'reds', quiso comenzar a observar el rendimiento de su nómina. Por lo tanto, tuvo en cuenta a algunos titulares, a un par de caras nuevas y a varios jóvenes.

Sin embargo, en medio de esa situación, causó sorpresa la decisión que se tomó con Luis Díaz. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Luis Díaz no estuvo presente como titular ni como suplente en el primer partido de pretemporada del Liverpool

En esta ocasión, Arné Slot convocó a 25 jugadores y Luis Díaz fue uno de los grandes ausentes. En consecuencia, algunos hinchas comenzaron a especular que, posiblemente, la salida del futbolista guajiro esté cerca de concretarse.

No obstante, también se analizó que entre los convocados no estuvieron jugadores claves como Van Dijk, Alisson, Konáte y Mac Allister. En ese sentido, lo que habría sucedido es que Arné Slot decidió esperar a que sumen un poco más de entrenamientos para no arriesgarlos físicamente.

¿Qué se ha especulado sobre el futuro de Luis Díaz?

Luis Díaz aún no ha renovado su contrato con el Liverpool, pese a que Arné Slot, el director técnico del equipo, ha manifestado que lo considera un jugador muy importante y que quiere que se quede.

En el marco de esa situación, Bayern Múnich y Barcelona se han interesado en el extremo colombiano y han realizado algunos sondeos, pero, por ahora, no han llegado a ningún acuerdo.

Sin embargo, lo que se ha revelado es que, en el caso de que alguno de esos dos equipos esté dispuesto a pagar 80 millones de euros por Luis Díaz, el Liverpool accedería a venderlo.