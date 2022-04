Una leyenda de la Premier League, absolutamente rendido a Luis Díaz

Luis Díaz tuvo una actuación superlativa y en parte, fue la llave que abrió la puerta del triunfo del Liverpool en el 'derbi de Merseyside' frente al Everton, con la que sigue ilusionado con arrebatarle el título de la Premier League al Manchester City.

El extremo guajiro inició el compromiso en el banco de suplentes, pero Jürgen Klopp lo envío a la cancha al minuto 60 en lugar de Sadio Mané, con el objetivo de cambiarle la cara al equipo.

Hasta el momento, Liverpool no podía encontrar por dónde hacerle daño al Everton y estaba empezando a sufrir el partido, pues los 'toffees' tuvieron llegadas peligrosas con las que pudieron abrir el marcador, así que Díaz entró con la misión de darle los tres puntos a los 'reds' y no falló al llamado.

'Lucho' fue clave en lo que fue victoria final 2-0 para los de Anfield, pues asistió con una espectacular maniobra el segundo y definitivo tanto de su equipo.

Al minuto 84, el colombiano recibió un centro complicado de Jordan Henderson, pero se las arregló con una tijera asombrosa que luego fue finiquitada con un certero cabezazo de Divock Origi. Locura en Anfield.

Sin embargo, en apenas tres minutos de haber ingresado a la cancha, Luis Díaz ya había avisado que había entrado con toda su magia para darle la victoria al Liverpool, pues hizo que todos los presentes en el estadio quedaran con la boca abierta luego de hacer un magistral control de balón 'a lo Neymar'.

El jugador de 25 años bajó un cambió de frente, saltando en el aire y controlando con el taco de la pierna contraria a la que iba dirigida el balón, ganándose los aplausos de Anfield... y de otra estrella del fútbol inglés.

Todos en Inglaterra están viviendo alta tensión el frenético cierre de temporada de la Premier League por la disputa por el título entre Liverpool y Manchester City, y el que no se pierde ni un segundo de los partidos de ambos equipos es John Terry.

El legendario exdefensor del Chelsea y la selección inglesa, estuvo atento al 'derbi de Merseyside' y no dudó al momento de elogiar a Díaz por su actuación y por la tremenda jugada que se inventó, que da muestras de toda su enorme calidad.

"Qué jugador es este señor", escribió Terry en su cuenta de Twitter, etiquetando a Luis Díaz.

@LuisFDiaz19 What a player this man is 👏🏻❤️⚽️ pic.twitter.com/L4D8BJQgpi