¡Insólito! Bayern Múnich recibió gol a los 5 segundos por grosero error de su arquero Neuer

Por la fecha 5 de la Bundesliga, y después de la triple fecha FIFA, Bayern Múnich busca recuperar el liderato del campeonato en su visita al Augsburgo que también registra un buen rendimiento en el inicio del torneo.

El colombiano Luis Díaz es titular en el el equipo dirigido por Vincent Kompany que también cuenta con la presencia del goleador Harry Kane, figura y protagonista de la Selección de Inglaterra marcando 6 goles en los 4 partidos correspondientes a la UEFA Nations League.

Grosero error de Manuel Neuer

El 'blooper' de la jornada lo protagonizó el portero de Bayern Múnich, Manuel Neuer; en la primera jugada del partido, tras recibir un pase del colombiano Díaz, el arquero no tuvo un buen control de la pelota y al intentar asistir a un compañero, el atacante rival Robin Fellhauer logró hacerse con la posesión del balón y convirtió el 1-0 a los 5 segundos de haber iniciado el partido.

Según reportes y a falta de confirmación oficial por parte de la Bundesliga, el gol recibido por el Bayern Múnich sería el más rápido en marcarse en la historia de la competición.

Bayern Múnich en busca del liderato en la Bundesliga

Con la derrota parcial, Bayern Múnich se ubica en la segunda posición del torneo con 10 puntos en 5 partidos jugados; el líder es su clásico rival, Borussia Dortmund, que registra 13 unidades en igual cantidad de partidos jugados.

El colombiano 'Lucho' Díaz busca retomar su mejor nivel y volver a ser importante en el ataque del club 'bávaro'; en la presente temporada solo registra una anotación en la Bundesliga.