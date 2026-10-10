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¡Insólito! Bayern Múnich recibió gol a los 5 segundos por grosero error de su arquero Neuer

Bayern Múnich visita al al FC Augsburg por la fecha 5 de la Bundesliga; Luis Díaz es titular.

Grosero error de Neuer en partido de Bayern Múnich.
Foto: @SC_ESPN

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
08:57 a. m.
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Por la fecha 5 de la Bundesliga, y después de la triple fecha FIFA, Bayern Múnich busca recuperar el liderato del campeonato en su visita al Augsburgo que también registra un buen rendimiento en el inicio del torneo.

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El colombiano Luis Díaz es titular en el el equipo dirigido por Vincent Kompany que también cuenta con la presencia del goleador Harry Kane, figura y protagonista de la Selección de Inglaterra marcando 6 goles en los 4 partidos correspondientes a la UEFA Nations League.

Grosero error de Manuel Neuer

El 'blooper' de la jornada lo protagonizó el portero de Bayern Múnich, Manuel Neuer; en la primera jugada del partido, tras recibir un pase del colombiano Díaz, el arquero no tuvo un buen control de la pelota y al intentar asistir a un compañero, el atacante rival Robin Fellhauer logró hacerse con la posesión del balón y convirtió el 1-0 a los 5 segundos de haber iniciado el partido.

Según reportes y a falta de confirmación oficial por parte de la Bundesliga, el gol recibido por el Bayern Múnich sería el más rápido en marcarse en la historia de la competición.

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Bayern Múnich en busca del liderato en la Bundesliga

Con la derrota parcial, Bayern Múnich se ubica en la segunda posición del torneo con 10 puntos en 5 partidos jugados; el líder es su clásico rival, Borussia Dortmund, que registra 13 unidades en igual cantidad de partidos jugados.

El colombiano 'Lucho' Díaz busca retomar su mejor nivel y volver a ser importante en el ataque del club 'bávaro'; en la presente temporada solo registra una anotación en la Bundesliga.

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