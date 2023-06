La decisión de Liverpool con Luis Díaz que lo pone a la altura de los ídolos del club

Luis Díaz terminó una temporada con más sensaciones amargas que buenas con Liverpool. Se perdió la gran mayoría de partidos por una lesión de rodilla y el equipo no clasificó a la próxima Champions League y deberá conformarse con la Europa League.

En tanto, el colombiano también tendrá más competencia para ser titular con la llegada de Cody Gakpo en enero y ahora la de Alexis Mac Allister, quienes a pesar de jugar en posiciones distintas, podrían desplazar a 'lucho' en un eventual cambio de esquema táctico de Jürgen Klopp.

Por eso, el golazo que marcó esta semana en la victoria histórica 0-2 de la Selección Colombia sobre Alemania lo celebró con doble motivo, pues le entra como aire en el pecho para crecer en confianza de cara al inicio de la pretemporada con Liverpool a mediados de julio.

Ahora, hay otras noticias positivas que pueden servir de premonición para una temporada bastante auspiciosa para Días con los 'reds'. Por un lado, este miércoles confirmó junto a su esposa, Geraldine Ponce, que serán padres por segunda vez, pero por el otro lado, recibió una novedad en su club que lo espera a la vuelta a los entrenamientos en tres semanas.

Liverpool se despidió hace unos días de James Milner, uno de los referentes del plantel y el capitán principal junto a Jordan Henderson. El experimentado volante no renovó contrato y firmó como agente libre con Brighton, dejando a la vez el dorsal '7' como vacante, pero no por mucho tiempo.

Según confirmó la cuenta partidaria Anfield Watch, Luis Díaz pasará de lucir el número 23 en su espalda, a portar ahora el 7, el cual tiene mucha historia dentro del club y habla de la confianza que le tienen para ocupar un lugar importante dentro del equipo dirigido por Klopp.

