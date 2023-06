Presidente Nacional: "Hay puntos por mejorar, queremos un equipo más propositivo"

Muchos no le tenían fe, pero Atlético Nacional está ad portas de disputar una nueva final y tiene la chance de levantar su título número 18 por liga colombiana, extendiendo su soberanía como el más veces campeón del país.

El regreso de Paulo Autuori fue y ha seguido siendo cuestionado por un buen sector de la hinchada 'verdolaga', pero lo cierto es que los resultados responden por sí solos. El equipo quedó campeón de la Superliga, avanzó a octavos de final de Copa Libertadores con dos fechas de anticipación y está instalado en la gran final de la liga BetPlay. Consagrarse contra Millonarios sería la joya de la corona para el proceso del DT brasileño.

Aunque los resultados ahí están, la 'falta de amor' con el entrenador va por la manera de jugar del equipo. Acostumbrados a un paladar exigente y con procesos ricos en juego como el primero de Juan Carlos Osorio o el de Reinaldo Rueda, o incluso al de Osvaldo Juan Zubeldía si se retrocede el casete unas cuantas décadas, la afición le exige a Autuori mostrar en cancha un estilo más dominante y vistoso, y no uno que gana, pero sufriendo y hasta siendo superado en muchas ocasiones.

Mauricio Navarro, del "queremos un equipo más propositivo" a la comparación con Millonarios

En diálogo exclusivo con NoticiasRCN.com, Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, dio su punto de vista de lo que va del segundo ciclo de Paulo Autuori en el club, y aunque reconoció que debe ser "un equipo más propositivo y que controle más los partidos", sabe que el proceso apenas arranca.

"Del profe Autuori habla es la prensa, nosotros no. Nosotros sabemos que hay puntos por mejorar y los vamos a tratar con él. Queremos un equipo más propositivo, que posiblemente controle más los partidos en algunos momentos. Para eso tendremos que revisar la nómina también. Pero es un equipo confiable, no recibe muchos goles, no pierde mucho, es sólido atrás, así contra Pasto hayamos recibido dos goles. No somos un equipo fácil para ningún rival", dijo.

Navarro sostuvo su tranquilidad a la hora de analiza lo realizado por el brasileño hasta el momento. Es más, destacó el hecho de que vaya disputar una final en apenas la primera temporada, mientras que su rival, Millonarios, por más sólido que esté, va por el primer título bajo el proceso de Alberto Gamero, que ya va para cuatro años.

"Nosotros estamos tranquilos, esto es un proyecto que lleva seis meses y vamos a jugar contra un equipo con un proyecto de cuatro años, entonces creemos que este proceso no ha llegado al máximo de madurez. Los mismos jugadores, el equipo como tal, la conformación, el trabajo del 'profe'. Sabíamos que íbamos a sufrir en el primer semestre y hemos sufrido, porque no es simplemente traer y ya ser primeros", expresó.

"Vamos en camino de mejorar el equipo, no se ha logrado todo así los resultados sean satisfactorios hasta el momento -ganamos Superliga, estamos en octavos de Libertadores y vamos a jugar final de liga-. ¿Qué podemos mejorar en el juego? Pues todos, es que no hay un equipo en Colombia que haya jugado bien en todas las fechas, hasta Millonarios ha tenido sus baches. Nos falta mucho para consolidar el proyecto, pero ahí vamos", agregó.

"Siempre queremos un equipo grande"

Así como Autuori ha sido discutido por la hinchada de Nacional, también lo ha sido Mauricio Navarro, pero más por su enfrentamiento con la barra Los Del Sur, que por su gestión. Sobre eso, el presidente sostuvo que poco le presta atención a los comentarios de afuera, pues sabe que lo que hace es por el bien de todas las áreas del club y que en esa medida está cumpliendo a nivel financiero, institucional y deportivo, trabajando siempre con el objetivo de consolidar un equipo grande.

"No, pero es que siempre voy a ser discutido, el que esté en un cargo como el mío siempre va a ser discutido. A no ser pues que le sonría la fortuna y de entrada tenga algunos actos que el club hoy en día no pueda tener presente como cuidar un poco las finanzas y demás, y es lo que estamos haciendo, pero nunca pensando que el equipo tenga por qué perder su competitividad y su parte deportiva. Siempre queremos un equipo grande", dijo.

Relación con la hinchada de Nacional

En cuanto a esos cuestionamientos, Navarro ratificó que no tiene diferencias con la barra de Nacional y que todo hace en su gestión es por cuidar todo el entorno del club, respaldado por una junta directiva, argumentando que ese trabajo ha llevado al equipo a disputar una final histórica contra Millonarios.

"Yo con la afición no tengo ningún problema, simplemente estoy trabajando para la institución. Es una institución que yo amo, conozco hace muchos años, le entrego todo de mí con el apoyo de una junta directiva y de una comisión de fútbol. A la afición lo único que hago invitarlos al estadio a que apoyen al equipo. Siempre digo que en el fútbol se apoya en las buenas y en las malas. Hoy estamos en una final, yo podría decir que estamos en las buenas, pero el fútbol es muy cambiante. Simplemente tengo un equipo de trabajo, estamos haciendo lo mejor por la institución, eso es lo que queremos. Queremos que dicha también tome conciencia de ello y que sepa que todo lo que hacemos, lo hacemos por el bien de la institución", concluyó.