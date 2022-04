¡Histórico! Gracias a Luis Díaz, el Liverpool de Klopp batió récord en Anfield

Como si estuvieran destinados a triunfar de la mano, Luis Díaz sigue demostrando partido a partido que encajó de manera fenomenal en Liverpool, que continúa en la pelea por llevarse el título de la Premier League.

El colombiano abrió el camino de la victoria para los 'reds' en el clásico de Inglaterra frente a Manchester United y que le sirve al cuadro de Anfield para no perderle la pista al líder Manchester City.

Además, 'Lucho' asistió a Sadio Mané en el tercer tanto de la goleada final 4-0 y aunque salió del terreno de juego al minuto 70 en lugar de Diogo Jota, todos los espectadores en el estadio lo despidieron en medio de una ovación ensordecedora.

Y es que la actuación del colombiano esta tarde vino adornada de un dato inédito y que hace ilusionar respecto a cómo está iniciando su historia en Liverpool, que como dijo Jürgen Klopp hace unas semanas, promete ser legendaria e inolvidable.

Con el tanto de Díaz frente al Manchester United, el cuadro 'red' alcanzó su gol número 400 en Anfield desde que el entrenador alemán llegó al banquillo técnico del equipo en 2015.

