Díaz quiere el póker de títulos: “se pueden conquistar los 4 torneos”

El momento de Luis Díaz es único, en poco tiempo se adaptó al juego de Liverpool y también a la mentalidad del equipo, que está enfocada en ganarlo todo y darlo todo para obtenerlo, ya que ya ganaron la Carabao Cup y ahora buscan la Premier League, la FA Cup y la Champions League.

“Lo más importante es la recuperación, recuperarse bien y mentalmente estar muy bien. Descansar día a día, juego tras juego, lo que se viene va a ser duro, se pueden conquistar los 4 torneos que estamos jugando. Peleamos por eso y vamos a dar todo por el todo para conseguirlo”, dijo el colombiano a la televisión inglesa.

Adicionalmente, el extremo habló sobre la forma en que se acopló al equipo y que gracias a los compañeros y al técnico ha ganado confianza para poder desempeñarse de buena manera.

“Gracias a Dios que está corriendo todo bien, era lo que quería, venía a aportarle mi granito de arena al equipo. Se está dando bien, me están dando la confianza, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Desde que llegué me hicieron saber que era uno más de la familia y eso ayuda mucho. Lo que vengo haciendo es lo que me caracteriza”, afirmó.

El panorama de Díaz para ganarlo todo

Como mencionamos, Lucho ya tiene un título con Liverpool tras ganar la Carabao Cup a los pocos días de su llegada. Pero ahora tiene la opción de ganar tres títulos más: