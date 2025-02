Luis Díaz aceptó su baja en el nivel con el Liverpool: ‘se sacó la sal’

El colombiano Luis Díaz volvió a tocar las redes este domingo 16 de febrero en la Premier League luego de varios encuentros en los que no pudo destacarse con el Liverpool y tras la importante victoria que consiguió su equipo frente a Wolves, el guajiro habló con la prensa aceptando el mal momento que estaba viviendo.

Uno de los capitanes de la selección Colombia, como lo es Luis Díaz, puso fin a una racha de diez partidos sin ver puerta en el triunfo del Liverpool ante el Wolverhampton (2-1).

'Lucho' facturó para encaminar el triunfo ante el Wolverhampton (2-1) con el que el Liverpool logró mantener una ventaja de seis puntos en la cima de la tabla.

El guajiro puso fin a una racha de diez encuentros sin ver puerta para llegar a 13 tantos y tres asistencias en 35 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Luis Díaz ‘se quitó la sal’ con el Liverpool

Segundo después de haber cortado la mala racha, en medio de su celebración, el colombiano Luis Díaz hizo la señal ‘de quitarse la sal’ y en entrevista con Telemundo Deportes aceptó el mal momento que estaba viviendo con el club.

“Siempre quiero tratar de dar el máximo, mejorar y aportarle al equipo que es lo más importante. Los delanteros dependemos de números, goles y asistencias. Estaba pasando por un momento no tan bueno, pero sabía que iba a llegar en cualquier momento de nuevo, porque esto es el fútbol. Hay que estar preparado, mentalmente tranquilo y hoy pude ayudar al equipo que es lo mejor”, afirmó el extremo.

“A veces, depende la asistencia o el momento. Era importante para nosotros el segundo gol y conseguir esa jugada era difícil, pero tratar de luchar y conseguir el penalti lo celebras como si fuera un gol. Se pudo concretar, hacer un partido bueno. Sabíamos que el rival era difícil por lo que tienen y se están jugando. Rescatar lo que está haciendo el grupo”, agregó.

Díaz pide a Salah

Finalmente, Díaz se refirió a las renovaciones de tres de sus compañeros más importantes del plantel, las cuales están en veremos y ello llena de duda a los aficionados.

“Ya lo he dicho, para nosotros son súper importantes, es un tema del club (Salah, van Dijk y Alexander-Arnold). Ojalá y terminen quedándose porque lo que le aportan al equipo es impresionante, lo que han hecho y ganado, no se conforman. Mo es un jugador que no se conforma, tratando de mejorar, está siempre asistiendo y haciendo goles. Está feliz y contento tratando de darle lo mejor al equipo por si le toca irse en grande y por si le toca quedarse seguir haciendo historia, eso es el fútbol. Muy feliz por compartir campo con cada uno de ellos”, sentenció.