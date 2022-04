Leyenda de la Premier League: "tengan cuidado cuando Luis Díaz aprenda inglés"

La adaptación de Luis Díaz en Liverpool tiene a todos sorprendidos y maravillados. Por ejemplo, Jürgen Klopp no escatima en elogios hacia el colombiano en oportunidad que habla con los medios de comunicación.

Le puede interesar: Rivaldo se rinde a los pies de Luis Díaz: “será uno de los jugadores más importantes del Liverpool”

En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Benfica por Champions League, el entrenador alemán volvió a mostrarse encantado con la actitud del guajiro en este corto tiempo, más allá de todo el talento que ha desplegado en cancha.

"No sabía cuánto disfruta entrenando, no tenía idea. No estoy seguro de haber visto a alguien así. Ya lo dije antes, no puede dejar de sonreír durante el entrenamiento. Él simplemente no puede parar", dijo Klopp.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Díaz en Liverpool y la semana pasada, el mismo Jürgen Klopp había revelado un problema para el colombiano: no hablar inglés todavía, lo que podría dificultarle relacionarse con sus compañeros de equipo y tomar peso dentro del vestuario. "Luis Díaz intentó hablarme como por 10 minutos, pero no le entendimos ninguna palabra", confesó el DT.

Lea también: Luis Díaz sigue 'enamorando' a Klopp: “Es realmente genial”

No hablar inglés, ¿un problema real para Luis Díaz en Liverpool?

Lo anterior ha desencadenado ciertas opiniones en Inglaterra, debatiendo la real importancia sobre el manejo del ingles, teniendo en cuenta el enorme nivel que ha mostrado 'Lucho' en apenas dos meses jugando para uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad.

En ese orden, Kevin Campbell, leyenda de la Premier League y del Arsenal, aseguró que si bien saber el idioma sería facilitarle las cosas a Díaz en cuanto a la convivencia con sus compañeros, no tiene por qué perjudicarlo en lo futbolístico y al contrario, su buen nivel es lo que lo ayudaría a encajar más.

“Es difícil para los jugadores que llegan a un nuevo club y a un nuevo país cuando no hablas el idioma. Sin embargo, ayuda llegar a un buen ambiente. Ese vestuario del Liverpool es un gran ambiente. Tienen mentalidad de ganadores y es un grupo muy unido", dijo el exjugador británico para el portal Football Insider.

"Cuando entras en esa atmósfera, es fácil empezar a correr y él lo ha hecho. Le ha dado un empujón al club cuando realmente lo necesitaba. Todos tengan cuidado cuando aprenda inglés porque su comunicación será mucho mejor", completó.

Además: Quinto parte médico de Freddy Rincón: "Su condición y criticidad son extremas"

Esta tarde a a partir de las 2:00 p.m. de Colombia, Luis Díaz saldrá a la acción con Liverpool, en el partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League contra Benfica, serie que los 'reds' van ganando 3-1.