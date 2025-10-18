Bayern Múnich anunció decisión de último momento con Luis Díaz para el clásico

El Bayern Múnich confirmó el once titular con el que enfrentará este sábado 18 de octubre al Borussia Dortmund en una nueva edición del “Der Klassiker”, correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga. El equipo bávaro, dirigido por Vincent Kompany, recibirá a su máximo rival en el Allianz Arena, donde espera consolidarse como líder del campeonato y seguir mostrando su poderío ofensivo.

La gran noticia para los aficionados colombianos es que Luis Díaz será titular en este compromiso de alta tensión. El extremo guajiro se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su rendimiento sostenido, su desequilibrio en el uno contra uno y su capacidad para asociarse con los delanteros del conjunto alemán. Su inclusión en el once inicial refleja el gran momento que atraviesa desde su llegada a la Bundesliga.

Una dupla que ilusiona: Luis Díaz y Harry Kane

Desde su arribo al Bayern, Luis Díaz ha logrado adaptarse rápidamente al esquema ofensivo de Kompany, formando una dupla letal con el inglés Harry Kane, uno de los goleadores más efectivos del fútbol europeo. Ambos jugadores se entienden a la perfección en el frente de ataque, alternando desmarques, asistencias y movimientos que desarman cualquier defensa.

Expectativa máxima por el duelo en el Allianz Arena

El duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund promete ser vibrante, con dos equipos que llegan en buen momento y con ofensivas cargadas de talento. El Bayern quiere ratificar su dominio histórico sobre el Dortmund, mientras que los visitantes buscarán romper la racha de derrotas en el Allianz Arena.

Para Luis Díaz, este encuentro representa su primer clásico alemán y una oportunidad inmejorable para seguir consolidando su nombre en la élite del fútbol europeo. Con su velocidad, desequilibrio y garra, el colombiano buscará ser protagonista en una de las citas más esperadas del año en el fútbol alemán.