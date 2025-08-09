CANAL RCN
La razón por la que Luis Díaz no tendría descanso y sería titular frente a Venezuela

Luis Díaz sería titular este martes frente a Venezuela por una razón de peso. Quiere hacer historia.

Luis Díaz y James Rodríguez vs. Argentina
FOTO: AFP

septiembre 08 de 2025
08:59 p. m.
La Selección Colombia cerrará su participación en las eliminatorias sudamericanas este martes 9 de septiembre cuando visite a Venezuela en Maturín. Aunque el equipo de Néstor Lorenzo ya aseguró su clasificación al Mundial de 2026, hay un motivo de peso que convierte este partido en una cita especial: Luis Díaz peleará por ser el máximo goleador del torneo clasificatorio.

El atacante guajiro ha firmado unas eliminatorias de ensueño, siendo decisivo en varios partidos y consolidándose como la gran figura ofensiva de la Tricolor. Con siete anotaciones, se ubica en el segundo lugar de la tabla de goleadores, a solo un tanto del argentino Lionel Messi, quien lidera con ocho conquistas.

El guajiro, motivado para enfrentar a Venezuela

La posibilidad de alcanzar a Messi convierte a este encuentro frente a la Vinotinto en un reto personal para Lucho. Según lo que se conoce desde el entorno de la Selección, el extremo del Bayern Múnich sería titular, consciente de que una anotación lo pondría a la altura del astro argentino en lo más alto de la tabla.

Las circunstancias podrían favorecer al colombiano, ya que es poco probable que Lionel Messi sume minutos frente a Ecuador en Quito, un partido que para Argentina no tiene incidencia mayor en la clasificación. De esta manera, Díaz depende de sí mismo: un gol bastaría para terminar compartiendo el premio de máximo artillero de la eliminatoria.

Tabla de goleadores y el sueño cafetero

La tabla de artilleros llega a esta última jornada con los siguientes números: Messi (8), Luis Díaz (7), Miguel Terceros (6), Darwin Núñez (5), Raphinha (5), Enner Valencia (5), Salomón Rondón (5), seguidos por Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Tony Sanabria con cuatro tantos cada uno.

Para Colombia, el encuentro en Maturín será una oportunidad de cerrar la eliminatoria con buenas sensaciones colectivas. Pero, en lo individual, será también la ocasión para que Luis Díaz corone un camino brillante y pueda inscribir su nombre junto al de Lionel Messi como máximo goleador de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial 2026.

