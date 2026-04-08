Blessd mostró su nueva y millonaria adquisición: un lujoso avión

El cantante colombiano Blessd volvió a sacudir las redes sociales al mostrar una de las adquisiciones más exclusivas de su carrera: un avión privado. El artista paisa compartió un álbum de fotografías en sus plataformas digitales en las que dejó ver el impresionante lujo que hoy rodea su presente profesional y personal, una muestra del crecimiento que ha tenido en la industria urbana durante los últimos años.

En las imágenes, el intérprete aparece posando frente a la aeronave, acompañado además por un exclusivo vehículo Rolls-Royce, otra de las joyas que llamó la atención entre sus seguidores. La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje en el que Blessd expresó la emoción de cumplir uno de los sueños más grandes de su vida, resaltando que detrás de este logro hay más de seis años de disciplina, sacrificio y trabajo constante en la música.

El artista también recordó que, antes de alcanzar este nivel, fueron muchas las noches en las que pidió poder materializar metas que hoy ya hacen parte de su realidad.

Un símbolo de éxito y una vida de lujo

La compra del avión representa mucho más que un simple lujo para el cantante. Para Blessd, se trata de un símbolo del camino recorrido desde sus inicios en Medellín hasta convertirse en uno de los nombres más importantes del género urbano colombiano. Tener una aeronave privada es un privilegio reservado para muy pocos artistas en el mundo, aunque en la industria global cada vez es más frecuente entre las grandes figuras.

Las fotografías también reforzaron la imagen de prosperidad que el artista ha venido proyectando en los últimos meses. La combinación entre el avión, el Rolls-Royce y el estilo de vida que mostró en redes sociales dejó claro que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, justo en la antesala de nuevos lanzamientos musicales.

Un sueño familiar y un mensaje que emocionó a sus seguidores

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue la referencia que hizo a su futuro hijo, fruto de su relación con Manuela Quintero. Blessd aseguró con orgullo que el pequeño aún no nace y ya cuenta con un avión “propio”, una frase que generó miles de reacciones entre sus fanáticos y que conectó el logro material con el momento especial que vive en su faceta familiar.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de admiración y felicitaciones, consolidando una vez más la capacidad del artista para convertir cada paso de su vida en un acontecimiento viral. Más allá del lujo, la imagen que deja es la de un músico que sigue transformando sueños en realidades a escala internacional.