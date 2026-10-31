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Halloween también se vive en las plazas de mercado de Bogotá con gastronomía, tradición y actividades familiares

La programación de Halloween también incluirá jornadas infantiles en las plazas de Las Cruces y 20 de Julio.

Foto: IPES
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Noticias RCN

octubre 31 de 2026
09:36 a. m.
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Las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá se preparan para celebrar Halloween con una programación que combina gastronomía, cultura y actividades para toda la familia.

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La temporada incluirá desde un festival inspirado en la cocina mexicana hasta jornadas infantiles y tradicionales ventas de calabazas, con el objetivo de atraer a los visitantes a estos espacios emblemáticos de la capital.

Festival mexicano llega por primera vez a la Plaza Quirigua

Una de las principales novedades de esta temporada se desarrollará en la Plaza Distrital de Mercado Quirigua, en la localidad de Engativá, donde se realizará por primera vez el festival “¡Todo Picante! Fiesta Mexicana en la Plaza”.

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Más de diez puestos ofrecerán productos como tacos, enchiladas, nachos, pan de muerto, dulces enchilados y frutas con chamoy y tajín. La programación contempla actividades para niños, degustaciones, juegos y presentaciones de mariachis hasta el 1 de noviembre.

La directora del Instituto para la Economía Social (IPES), Catalina Arciniegas, destacó que las plazas de mercado forman parte de la memoria cultural de Bogotá y conservan tradiciones, conocimientos y sabores que se han transmitido de generación en generación, al tiempo que continúan encontrando nuevas formas de conectar con las familias bogotanas.

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Las calabazas de Pedro, una tradición que cumple dos décadas

En la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, la temporada de Halloween tiene como protagonista a Pedro Bohórquez, comerciante que comenzó a traer calabazas desde Boyacá hace cerca de 20 años, cuando estos productos aún no eran habituales en las celebraciones de la ciudad. Actualmente vende alrededor de 2.500 calabazas por temporada, algunas de ellas de hasta 120 libras.

Además de comercializarlas, el vendedor orienta a sus clientes sobre cómo cortarlas y decorarlas para convertirlas en adornos típicos de Halloween. Según explicó, esta actividad se ha convertido en una tradición familiar que mezcla creatividad, trabajo y entretenimiento.

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La programación de Halloween también incluirá jornadas infantiles en las plazas de Las Cruces y 20 de Julio. Desde el IPES señalaron que estas actividades buscan promover la visita a las plazas distritales, apoyar a los comerciantes locales y fortalecer el vínculo de los bogotanos con estos espacios tradicionales de la ciudad.

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