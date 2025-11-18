Luis Díaz inspiró a un compañero del Bayern Múnich: otro golazo tras rematar sin ángulo

El golazo de Luis Díaz ante Unión Berlín sigue dando de qué hablar con el paso de los días. El extremo colombiano logró controlar un balón que parecía perdido y terminó rematando casi sin ángulo para un tanto que está entre los firmes candidatos para quedarse con el premio Puskas 2026.

Ahora, en medio de la fecha FIFA del mes de noviembre, uno de sus compañeros en el cuadro alemán lo tomó de ejemplo para marcar un golazo muy similar representando a su selección nacional. Encaró por la última línea y remató con muy poco espacio, sorprendiendo al portero rival.

El golazo parecido al de Luis Díaz

El autor de este nuevo golazo fue el delantero senegalés Nicolas Jackson, quien marcó en dos oportunidades en la goleada de su país frente a Kenia en un amistoso internacional. El jugador de 24 años, quien también llegó en el pasado mercado de fichajes al Bayern, terminó robándose las miradas con su anotación.

Jackson estaba arrinconado hacia el banderín del tiro de esquina, pero supo girarse y ganar espacio, eliminó a un defensor con una linda jugada individual y con un remate colocado por abajo, venció al guardameta y puso el primer gol de un partido que terminaría 8-0.

¿Por qué no nominaron a Luis Díaz al premio Puskas?

El pasado 13 de noviembre, la FIFA dio a conocer a los goles nominados al premio Puskas 2025, el cual busca galardonar al mejor gol de la temporada, pero el golazo de Luis Díaz que ha dado tanto de qué hablar no fue tenido en cuenta.

Esto se debe a que los 11 goles nominados tenían que estar entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto del 2025, por lo que este mediático tanto de 'Lucho', tendrá que esperar hasta las nominaciones de 2026 para conocer si será tenido en cuenta.