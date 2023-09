El campeón de la vida: profesor Luis Fernando Montoya se graduó como licenciado

Luis Fernando Montoya ‘El Campeón de la vida’ logró un importante título este miércoles 27 de septiembre, el cual calificó como uno de sus sueños más grandes, pues se graduó de licenciado de Educación Física Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Minuto de Dios en Bello, Antioquia ante cientos de asistentes, a los cuales les sacó lágrimas.

El exentrenador de Once Caldas y campeón de la Copa Libertadores con el ‘blanco blanco’ ‘en 2004 pudo conseguir el título de licenciado a pesar de las dificultades físicas que tiene y se convierte una vez más en un ejemplo para las personas.

El profesor Montoya llegó al evento de graduación acompañado de un amigo suyo, Luis Alfonso Sosa, sus dos hermanos, José Félix y Juan David, su enfermera Maité y su terapeuta respiratoria Andrea.

Desde hace 19 años vive una realidad completamente distinta después de un cobarde ataque lo dejó en una silla para toda la vida y actualmente solo le pide a Dios cinco minutos de movilidad para poder abrazar a su hijo José Fernando y su esposa Adriana.

Profesor Luis Fernando Montoya se graduó como Licenciado en Educación Física de @uniminutobello , la historia con @JJVARELADECAS @Telemedellin pic.twitter.com/i5wOU9DZoD — Giovani Marulanda (@MarulandaGio) September 27, 2023

El técnico colombiano tuvo algunos minutos para hablar en el auditorio de la Universidad y con sus palabras conmovió a cientos de asistentes que llegaron hasta allí para recibir su título.

“Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Caldas de Manizales ‘usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’ y hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná (Caldas) y eso me motivó a mí para buscar este objetivo”, dijo inicialmente.

“Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes, ese abrazo yo lo quisiera dar, lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa, llevo 19 años intentando mover un dedo y no he podido, háganlo ustedes, denle las gracias a los padres porque ese esfuerzo que han hecho ellos es para sentirse muy felices”, agregó.