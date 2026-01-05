CANAL RCN
Deportes

Teófilo Gutiérrez habló por primera vez de su continuidad en el Junior, luego del título

Teófilo Gutiérrez rompió el silencio sobre la posibilidad de continuar en el Junior tras coronarse campeón.

Teófilo
Foto: @teogutierrez_

Noticias RCN

enero 05 de 2026
12:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El inicio del 2026 en el fútbol colombiano ya empieza a dejar escenas que capturan la atención de la opinión pública, y una de ellas tuvo como protagonista a Teófilo Gutiérrez. Este lunes 5 de enero, el histórico delantero llegó de manera sorpresiva a la sede deportiva del Junior de Barranquilla, justo el día en que el actual campeón del FPC comenzó trabajos de pretemporada. Su aparición no solo despertó curiosidad, sino que rápidamente se volvió viral entre hinchas y periodistas.

La presencia de “Teo” tomó por sorpresa a la prensa barranquillera, especialmente porque el atacante finalizó su contrato el pasado 31 de diciembre y en declaraciones recientes había dejado en duda su continuidad, señalando que, a sus 40 años, no era sencillo llegar a un nuevo acuerdo con la institución rojiblanca. Sin embargo, fiel a su estilo, el delantero volvió a acaparar reflectores con carisma, humor y mensajes cargados de simbolismo.

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha
RELACIONADO

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha

La llegada inesperada que agitó la pretemporada del campeón

Cuando Teófilo Gutiérrez descendió del vehículo y se encontró con los medios de comunicación, las preguntas no tardaron en aparecer. La principal, como era de esperarse, giró en torno a su posible renovación y a si su presencia obedecía a una negociación avanzada con la dirigencia del club.

Lejos de esquivar el momento, Teo respondió con una sonrisa y una frase que rápidamente se hizo viral: “Vengo es a cobrar un cheque”, dijo entre risas, desatando carcajadas y aumentando aún más la expectativa. Acto seguido, el delantero añadió: “Ahora a arreglar con los jefes”, dejando la puerta abierta a conversaciones formales sobre su futuro.

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?
RELACIONADO

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?

Estas declaraciones, aunque tomadas con humor, fueron interpretadas como una señal de que las relaciones entre el jugador y el club siguen siendo cordiales, un factor clave en cualquier posible renovación.

Liderazgo, carisma y un mensaje con aroma a continuidad

Más allá de las declaraciones, otro momento que llamó la atención se dio en su ingreso a la sede, cuando Teófilo saludó a los vigilantes con un mensaje cargado de identidad y orgullo: “Buenos días, campeones. Cabeza en alto porque somos los campeones, ¿sí o no?”. Una frase sencilla, pero que refleja el liderazgo y el sentido de pertenencia que siempre ha caracterizado al delantero.

Para Junior, la figura de Teófilo Gutiérrez trasciende lo deportivo. Es un referente histórico, un símbolo de carácter y un jugador que entiende como pocos el ADN del club. Aunque su edad plantea interrogantes lógicos, su experiencia y ascendencia en el vestuario siguen siendo valores muy apreciados.

Teófilo Gutiérrez recomendó a River y Boca una figura del título de Junior de Barranquilla
RELACIONADO

Teófilo Gutiérrez recomendó a River y Boca una figura del título de Junior de Barranquilla

Por ahora, su futuro continúa siendo una incógnita. No obstante, su aparición en el primer día de trabajos del campeón del FPC volvió a encender la ilusión de la hinchada y dejó claro que, con Teófilo Gutiérrez, siempre hay espacio para la sorpresa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha

James Rodríguez

James reveló la 'ventaja' que tendrá Colombia en el Mundial 2026

Luis Díaz

En Bayern Múnich entrenan al ritmo de Luis Díaz: sus compañeros ya bailan su canción

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Una corte de Nueva York judicializó a Nicolás Maduro por varios delitos. Cilia Flores también se declaró inocente.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pone la lupa al decreto que cambiaría las inversiones de los fondos de pensiones

El Ministerio Público refuerza el seguimiento preventivo al proyecto del Gobierno sobre el manejo del ahorro pensional.

Alimentos

Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos

Hollywood

Listado de los ganadores en los Critics Choice Awards 2026: aquí los momentos más virales

Cartagena

Capturaron en Cartagena a 'Virolo', venezolano acusado de asesinar una policía en su país