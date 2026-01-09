CANAL RCN
Deportes

Marino Hinestroza ya decidió: revelaron el club al que llegará en las próximas semanas

Marino Hinestroza dejará de ser jugador de Atlético Nacional y ya llegó a un acuerdo con su nuevo club.

Marino Hinestroza
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 09 de 2026
10:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional y Boca Juniors protagonizaron una de las negociaciones más comentadas del mercado de fichajes sudamericano en este inicio de año. Tras varios días de incertidumbre, versiones cruzadas y la aparición de otros interesados, finalmente ambos clubes lograron llegar a un acuerdo económico para concretar el traspaso de Marino Hinestroza, una de las grandes figuras del conjunto antioqueño y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano.

El extremo de 23 años había generado inquietud entre los hinchas verdolagas al no presentarse a los trabajos de pretemporada, una ausencia que ya anticipaba que su ciclo en Medellín estaba llegando a su fin. Aunque el propio jugador se había despedido del club y de la afición, su salida se dilató más de lo esperado debido a negociaciones paralelas que amenazaron con cambiar el destino final de la operación.

Atlético Nacional se quedó con joya del arco que todos querían
RELACIONADO

Atlético Nacional se quedó con joya del arco que todos querían

Una negociación extensa y la aparición de Fluminense en la puja

Durante varios días, el futuro de Marino Hinestroza estuvo rodeado de dudas. Cuando todo parecía encaminado para que Boca Juniors cerrara su fichaje, Fluminense irrumpió en la negociación con una propuesta que puso en pausa el acuerdo. La posibilidad de llegar al fútbol brasileño tomó fuerza y obligó a Atlético Nacional a replantear los términos del traspaso.

Sin embargo, más allá de las cifras y los intereses de los clubes, el deseo del jugador fue determinante. Hinestroza dejó claro desde un primer momento que su prioridad era vestir la camiseta de Boca Juniors y dar el salto a uno de los equipos más emblemáticos del continente. Esa postura firme terminó inclinando la balanza a favor del conjunto argentino, que no se retiró de la negociación y ajustó su oferta para satisfacer las exigencias económicas de Nacional.

Boca Juniors se queda con Marino Hinestroza por una cifra millonaria

Según información de la prensa argentina, Atlético Nacional y Boca Juniors acordaron el traspaso de Marino Hinestroza por una suma cercana a los 5 millones de dólares. Una cifra importante que refleja el valor del futbolista en el mercado y el impacto que tuvo su rendimiento reciente con el equipo verdolaga.

Millonarios lanzó los precios de sus abonos para 2026-I: esto valdrá ver a Falcao en El Campín
RELACIONADO

Millonarios lanzó los precios de sus abonos para 2026-I: esto valdrá ver a Falcao en El Campín

En los próximos días, el joven extremo viajará a Buenos Aires para cumplir con los exámenes médicos y, posteriormente, ponerse a disposición del cuerpo técnico xeneize. En Boca confían en que su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas encajen rápidamente en el esquema del equipo, que busca reforzarse con talento joven y proyección internacional.

Para Atlético Nacional, la salida de Hinestroza representa una baja sensible en lo deportivo, pero también un ingreso económico significativo que permitirá fortalecer otras áreas del plantel. Así, se cierra un capítulo importante para ambas instituciones y se abre una nueva etapa en la carrera de Marino, quien asumirá el desafío de brillar en uno de los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional se quedó con joya del arco que todos querían

FC Barcelona

Barcelona vs. Real Madrid, final de la Supercopa de España: fecha, hora y canal para ver

Viral

Dramático rescate de Martín Demichelis y sus hijos en una playa uruguaya

Otras Noticias

Norte de Santander

ELN se atribuyó secuestro de cinco policías en Tibú y habla de su posible liberación

Los cinco patrulleros de la Policía fueron secuestrados en un retén ilegal cuando regresaban de permisos de fin de año.

Transmilenio

Transmilenio confirmó nuevo precio del pasaje para 2026: desde esta fecha regirá la medida

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó el nuevo precio por pasaje de Transmilenio para 2026.

Artistas

“Privado se valora más”: Altafulla habla sobre su situación sentimental y genera debate en redes

Venezuela

Las condiciones en las que estarían siendo liberados los presos políticos en Venezuela

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio