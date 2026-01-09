Marino Hinestroza ya decidió: revelaron el club al que llegará en las próximas semanas

Atlético Nacional y Boca Juniors protagonizaron una de las negociaciones más comentadas del mercado de fichajes sudamericano en este inicio de año. Tras varios días de incertidumbre, versiones cruzadas y la aparición de otros interesados, finalmente ambos clubes lograron llegar a un acuerdo económico para concretar el traspaso de Marino Hinestroza, una de las grandes figuras del conjunto antioqueño y uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano.

El extremo de 23 años había generado inquietud entre los hinchas verdolagas al no presentarse a los trabajos de pretemporada, una ausencia que ya anticipaba que su ciclo en Medellín estaba llegando a su fin. Aunque el propio jugador se había despedido del club y de la afición, su salida se dilató más de lo esperado debido a negociaciones paralelas que amenazaron con cambiar el destino final de la operación.

Una negociación extensa y la aparición de Fluminense en la puja

Durante varios días, el futuro de Marino Hinestroza estuvo rodeado de dudas. Cuando todo parecía encaminado para que Boca Juniors cerrara su fichaje, Fluminense irrumpió en la negociación con una propuesta que puso en pausa el acuerdo. La posibilidad de llegar al fútbol brasileño tomó fuerza y obligó a Atlético Nacional a replantear los términos del traspaso.

Sin embargo, más allá de las cifras y los intereses de los clubes, el deseo del jugador fue determinante. Hinestroza dejó claro desde un primer momento que su prioridad era vestir la camiseta de Boca Juniors y dar el salto a uno de los equipos más emblemáticos del continente. Esa postura firme terminó inclinando la balanza a favor del conjunto argentino, que no se retiró de la negociación y ajustó su oferta para satisfacer las exigencias económicas de Nacional.

Boca Juniors se queda con Marino Hinestroza por una cifra millonaria

Según información de la prensa argentina, Atlético Nacional y Boca Juniors acordaron el traspaso de Marino Hinestroza por una suma cercana a los 5 millones de dólares. Una cifra importante que refleja el valor del futbolista en el mercado y el impacto que tuvo su rendimiento reciente con el equipo verdolaga.

En los próximos días, el joven extremo viajará a Buenos Aires para cumplir con los exámenes médicos y, posteriormente, ponerse a disposición del cuerpo técnico xeneize. En Boca confían en que su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas encajen rápidamente en el esquema del equipo, que busca reforzarse con talento joven y proyección internacional.

Para Atlético Nacional, la salida de Hinestroza representa una baja sensible en lo deportivo, pero también un ingreso económico significativo que permitirá fortalecer otras áreas del plantel. Así, se cierra un capítulo importante para ambas instituciones y se abre una nueva etapa en la carrera de Marino, quien asumirá el desafío de brillar en uno de los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano.