Luis Sandoval rompió el silencio tras su salida del Junior: "Duré encerrado 10 días"

La situación de Luis el ‘Chino’ Sandoval sigue retumbado en los odios de los aficionados del Junior de Barranquilla y del fútbol colombiano, pues para nadie es un secreto que el delantero era una de las piezas claves de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez durante la presente temporada, pero su indisciplina afectaron su rendimiento deportivo.

Luego de varios meses del escándalo por llegar presuntamente en estado de embriaguez al entrenamiento del equipo tiburón, Luis Sandoval rompió el silenció y habló sobre la situación que vivió con el Bolillo Gómez, dejando claro que está arrepentido por sus actos de indisciplina que lo hicieron salir del equipo tiburón.

“Me dolió mucho, Junior es el equipo de mis amores. Reconozco que me equivoqué, le pido disculpas a la afición, directivos, cuerpo técnico y jugadores por el acto que tuve. Vengo trabajando con profesionales del tema”, aseguró el delantero barranquillero en conversaciones con José Hugo Illera.

De igual forma, dejó claro que está arrepentido por las consecuencias que llevaron sus actos, pero nunca se esperó que algunos habitantes de la ciudad de Barranquilla arremetieran contra él y su familia, los cuales se vieron afectados por las acciones del delantero.

“Acepto que cometí un error, pero hubo un linchamiento a mí, a mi familia, a mis padres. Pero acá estoy de pie y listo para dar lo mejor de mí (…) Duré 10 días encerrado, tratando de no salir con todo lo que me decían en la calle”, aseguró el joven delantero.

Por otro lado, el delantero afirmó que sigue en proceso de recuperación de su problema con el alcohol, dejando claro que en la actualidad sigue en proceso con el psicólogo, quien lo ha acercado más a su familia.

“He venido trabajando el tema con personas profesionales después de lo que me pasó, me he venido reencontrando con mi mejor versión y siguiendo adelante. He venido tratando con una psicóloga, me ha ayudado bastante. He disfrutado con mi familia y eso es lo importante, pasar tiempo con mi familia”, aseguró el delantero.

Luis Sandoval y su posibilidad de volver al Junior de Barranquilla

En los últimos días, se dio a conocer que Luis Sandoval tendría una leve posibilidad de volver al Junior de Barranquilla, puesto que es hombre de confianza del Bolillo Gómez, quien estaría considerando el regreso del delantero.

Tras los rumores presentados, Sandoval no quiso referirse al tema, pero sí dejó claro que sigue trabajando para estar preparado para el próximo reto en su carrera deportiva.

“Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, quiero reivindicarme con Junior. Soy un profesional, si no se puede en Junior buscaré otras posibilidades (…) futbolísticamente no puedo decir todavía por qué no he podido jugar. He estado trabajando personalizado y esperando que se pueda dar una oportunidad”, finalizó Luis Sandoval.

