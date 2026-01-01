¿El ‘9’ de la selección? Este fue el máximo goleador colombiano durante el 2025

Con el cierre definitivo del calendario futbolístico de 2025, el balance individual dejó un nombre propio que sobresalió por encima del resto entre los atacantes colombianos. Se trata de Luis Suárez, delantero nacido en Santa Marta, quien firmó el año más productivo de su carrera y se consolidó como el máximo goleador cafetero a nivel mundial, una condición que lo proyecta con fuerza de cara a los grandes retos que afrontará la Selección Colombia en 2026, con la Copa del Mundo como objetivo principal.

El atacante, que actualmente milita en el Sporting de Lisboa, demostró una notable regularidad a lo largo del año, independientemente del club o la camiseta que defendiera. Su capacidad para adaptarse, su olfato goleador y su madurez futbolística lo llevaron a convertirse en una de las cartas ofensivas más importantes del país, justo en un momento en el que el combinado nacional busca consolidar su poder en ataque.

RELACIONADO Luis Díaz recibió el Año Nuevo con la camiseta del Junior y en medio de parranda

Luis Suárez cerró el 2025 como el colombiano más goleador del mundo

De acuerdo con las cifras recopiladas por el estadígrafo Carlos Forero, Luis Suárez terminó el 2025 con 37 anotaciones, una cifra que ningún otro futbolista colombiano logró igualar durante el año. El samario fue determinante en cada una de sus etapas: primero con el Almería, durante el primer semestre, y luego con el Sporting de Portugal, donde continuó exhibiendo su capacidad goleadora en una liga de alta exigencia.

A ese registro se le suma su rendimiento con la Selección Colombia, donde firmó una noche inolvidable al marcar cuatro goles en un mismo partido frente a Venezuela, un póker que no solo infló sus estadísticas personales, sino que también reforzó su candidatura como delantero clave para el futuro inmediato del combinado nacional.

Un 2026 que lo perfila como pieza clave de la Selección Colombia

El dominio de Suárez en la tabla de goleadores colombianos del año resulta aún más significativo si se observa el contexto. Detrás de él aparecen atacantes como Andrés Rentería (Jaguares), Fredy Montero (Real Cartagena) y Jhonathan Rivas (Mayagüez de Puerto Rico), todos con 32 tantos, mientras que figuras del fútbol local como Hugo Rodallega y Dayro Moreno cerraron el año con 26 goles. Incluso Luis Díaz, hoy considerado la gran figura de la Selección, terminó con 23 anotaciones.

RELACIONADO Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania al cierre de este 2025

Estos números no solo reflejan el gran momento del samario, sino que lo colocan en una posición privilegiada de cara al 2026. Con una Copa del Mundo en el horizonte y un proceso de selección que exige rendimiento inmediato, Luis Suárez llega respaldado por estadísticas, confianza y una temporada que lo confirmó como el artillero colombiano más efectivo del planeta. Su desafío ahora será trasladar ese impacto goleador al máximo escenario internacional.