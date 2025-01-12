Luis Suárez sigue enchufado: doblete en la Liga portuguesa y Lorenzo lo sigue atento

El delantero colombiano Luis Suárez volvió a ser protagonista en Portugal con una actuación que lo mantiene firme en la pelea por un cupo en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos 2026. El atacante fue determinante en la goleada 4-0 del Sporting de Lisboa sobre Estrela Amadora, por la jornada 12 de la Primeira Liga, y reafirmó el gran momento que atraviesa en el fútbol europeo.

Suárez, que ha encontrado regularidad y confianza bajo la guía del cuerpo técnico del Sporting, abrió el marcador apenas al minuto 11, aprovechando un error en salida del rival para definir con potencia. Más tarde, al 54’, amplió la ventaja con un remate preciso dentro del área, confirmando que está viviendo uno de sus mejores arranques de temporada en Portugal.

Un doblete que lo acerca al sueño mundialista

Con esta nueva actuación, el atacante sigue enviando señales claras al cuerpo técnico de la Selección Colombia, que observa de cerca el rendimiento de los delanteros cafeteros en el exterior. Suárez no solo suma goles, sino también continuidad, algo clave en la lucha por hacerse un lugar en la lista final rumbo a Estados Unidos 2026.

La competencia en la delantera es intensa, pero actuaciones como la de este lunes lo mantienen en el radar. Su agresividad, movilidad y capacidad para aparecer en momentos determinantes lo han convertido en una pieza clave para el Sporting, que ve en él un socio ideal para su sistema ofensivo.

Sporting se afianza en la parte alta de la tabla

La goleada sobre Estrela Amadora le permitió al Sporting alcanzar los 31 puntos y mantenerse como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Con este resultado, el cuadro de Lisboa se ubica en la segunda posición, a solo tres unidades del Porto, líder de la Primeira Liga.

El equipo verdiblanco continúa mostrando una versión dominante en ataque y equilibrada en defensa, apoyándose en jugadores como Suárez, que atraviesan un gran nivel. Para el delantero colombiano, cada partido se convierte en una oportunidad de seguir sumando argumentos de cara al gran objetivo: ganarse un lugar en el Mundial de 2026.