Dayro Moreno hizo cuentas y la cifra sorprende: ¿cuánto ha gastado en trago en su vida?

En las últimas horas, el nombre de Dayro Moreno volvió a ocupar las conversaciones en redes sociales, pero esta vez lejos de una polémica deportiva o un récord goleador. Un video viral, en el que el delantero tolimense aparece conversando de manera distendida con el influencer ‘El negro está claro’, abrió nuevamente el capítulo humorístico alrededor de uno de los temas que más ha acompañado al atacante a lo largo de su carrera: su relación con el licor.

Lejos de ocultarlo o evadirlo, Dayro decidió abordar el asunto con total naturalidad y hasta con un tono cómico que generó miles de reacciones en plataformas digitales.

El goleador histórico del fútbol colombiano, hoy figura del Once Caldas, ha sido señalado durante años por episodios extradeportivos que involucraban alcohol e indisciplina. Sin embargo, su personalidad frontal y su capacidad para reírse de sí mismo hicieron que este nuevo video se convirtiera rápidamente en tendencia, dando pie a un sinnúmero de comentarios, memes y debates entre hinchas y aficionados.

El video que volvió tendencia a Dayro Moreno

Durante la conversación con el creador de contenido, Dayro no solo bromeó sobre su gusto por el trago, sino que se atrevió a hacer cálculos sobre cuánto dinero ha invertido en botellas de licor a lo largo de su vida. Con el desparpajo que lo caracteriza, el delantero confesó que, según sus cuentas aproximadas, ha tomado alrededor de 3.000 botellas de tequila Don Julio 70 años en cuatro décadas de vida.

La revelación, hecha entre risas, dejó atónitos a muchos seguidores, no solo por la cantidad sino por el valor de cada botella. Dayro aseguró que habitualmente paga cerca de 500.000 pesos por unidad, lo que encendió las calculadoras de seguidores y medios para dimensionar la cifra total.

RELACIONADO Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

El cálculo que sorprendió a los aficionados

Si se toma como referencia el precio mencionado por el propio jugador, las 3.000 botellas consumidas representarían un gasto cercano a 1.500 millones de pesos a lo largo de su vida únicamente en tequila Don Julio 70. Una cifra que, más que generar críticas, ha sido tomada por muchos con humor, considerando que el delantero ha sabido mantener una carrera prolífica y vigente pese a sus conocidos excesos.

Lejos de ocultar su pasado, Dayro volvió a mostrar que es uno de los personajes más auténticos del fútbol colombiano: directo, espontáneo y sin filtros para hablar de un tema que lo ha acompañado durante toda su trayectoria. El video no solo provocó risas, sino que también recordó que pocas figuras del balompié nacional generan tantas reacciones —positivas y negativas— como el goleador histórico del país.