Jhon Jader Durán volvió a marcar: golazo al último minuto del clásico de Turquía

Jhon Jader Durán volvió a decir presente en el marcador de un partido de Fenerbahce y en esta oportunidad fue en el clásico.

Jhon Durán
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
03:21 p. m.
El delantero colombiano Jhon Jader Durán vivió una noche inolvidable este lunes primero de diciembre en Turquía, al marcar un gol fundamental para el Fenerbahce en el clásico frente a Galatasaray, uno de los partidos más intensos y determinantes del fútbol turco. Su anotación, además de evitar la derrota en el tiempo agregado, sirvió como respuesta directa a las críticas que había recibido por su falta de protagonismo en los últimos compromisos.

El encuentro, disputado en un estadio repleto y con una atmósfera vibrante, parecía encaminarse hacia una derrota dolorosa para Fenerbahce. Sin embargo, Durán, que había ingresado con la misión de refrescar el ataque, terminó siendo el héroe inesperado al aparecer en el momento más dramático del compromiso.

Un cabezazo decisivo en el 90+5 que apagó las críticas

La jugada del gol llegó cuando el reloj marcaba el minuto 90+5. Fenerbahce atacaba desesperadamente en busca del empate y, en un centro desde el costado, Durán leyó la jugada a la perfección. Anticipó a toda la defensa de Galatasaray y conectó un cabezazo impecable que dejó sin reacción al arquero rival. El estadio estalló. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron con euforia un tanto que significaba mucho más que un simple empate.

Para Durán, este gol representa un giro emocional. Venía siendo cuestionado por su poca incidencia en el frente de ataque, pero su aparición en un momento determinante demuestra que puede ser un jugador clave en los partidos de alto voltaje. Su celebración lo dijo todo: alivio, orgullo y un mensaje contundente para quienes dudaban de su aporte.

Fenerbahce sigue en la pelea por la cima del campeonato

El empate 1-1 no solo tuvo valor emocional; también fue fundamental en la tabla de posiciones. Con esta igualdad, Fenerbahce llegó a 32 puntos, manteniéndose en la disputa directa por la punta del campeonato. Justamente Galatasaray, con 33 unidades, continúa como líder tras 14 jornadas, pero la diferencia ahora es mínima.

El gol de Durán permite que Fenerbahce siga firme en la lucha por el título y evita una derrota que habría golpeado anímicamente al plantel. El colombiano, mientras tanto, recupera confianza y se posiciona como una alternativa importante en el ataque para las próximas fechas.

El clásico dejó emociones intensas, pero también un mensaje claro: Jhon Jader Durán aparece cuando más lo necesitan.

