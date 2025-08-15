"Se me cae una lágrima": Mac Allister sigue extrañando a Luis Díaz y describió su relación

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister dejó claro que las recientes salidas de Luis Díaz y Darwin Núñez del Liverpool no solo afectan lo deportivo, sino también lo personal. En una conversación con The Players’ Tribune, el campeón del mundo compartió con sinceridad la nostalgia que le provoca no volver a compartir vestuario con dos futbolistas que, según él, marcaron su día a día en Anfield.

Mac Allister describió a ambos excompañeros con cercanía y humor: “Lucho y Darwin son el ying y el yang: Lucho, el callado, el que se ríe por todo. Darwin, el loco. ¿Cuántas charlas tuvimos tratando de calmar esa locura, eh Darwin? Se me cae una lágrima, los voy a extrañar mucho”, confesó.

Recuerdos fuera de la cancha: mates, asados y complicidad

Más allá de los entrenamientos y los partidos, Mac Allister destacó los momentos cotidianos que compartieron. “Tantos mates, asados, copas de vino y charlas eternas que se me vienen a la cabeza. Se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros”, dijo, recordando también a Taffarel, parte del cuerpo técnico que abandonó el club.

El argentino subrayó que esas vivencias construyeron una relación especial que va mucho más allá del fútbol. Para él, la partida de Díaz al fútbol europeo y de Núñez al fútbol árabe representa un cambio profundo dentro del grupo humano del Liverpool.

“Les deseo lo mejor, sé que triunfarán”

Pese a la nostalgia, Mac Allister se mostró optimista sobre el futuro de sus excompañeros. “No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento. Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron”, afirmó.

Estas palabras reflejan no solo la admiración profesional, sino también el aprecio personal de Mac Allister por dos jugadores que dejaron huella en Liverpool y en su propia carrera.