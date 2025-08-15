CANAL RCN
Deportes

"Se me cae una lágrima": Mac Allister sigue extrañando a Luis Díaz y describió su relación

Alexis Mac Allister se animó a describir cómo eran los días junto a Luis Díaz y Darwin Núñez, sus grandes amigos en Liverpool.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister dejó claro que las recientes salidas de Luis Díaz y Darwin Núñez del Liverpool no solo afectan lo deportivo, sino también lo personal. En una conversación con The Players’ Tribune, el campeón del mundo compartió con sinceridad la nostalgia que le provoca no volver a compartir vestuario con dos futbolistas que, según él, marcaron su día a día en Anfield.

Mac Allister describió a ambos excompañeros con cercanía y humor: “Lucho y Darwin son el ying y el yang: Lucho, el callado, el que se ríe por todo. Darwin, el loco. ¿Cuántas charlas tuvimos tratando de calmar esa locura, eh Darwin? Se me cae una lágrima, los voy a extrañar mucho”, confesó.

Con Luis Díaz como protagonista: Bayern Múnich hizo importante y lindo anuncio
RELACIONADO

Con Luis Díaz como protagonista: Bayern Múnich hizo importante y lindo anuncio

Recuerdos fuera de la cancha: mates, asados y complicidad

Más allá de los entrenamientos y los partidos, Mac Allister destacó los momentos cotidianos que compartieron. “Tantos mates, asados, copas de vino y charlas eternas que se me vienen a la cabeza. Se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros”, dijo, recordando también a Taffarel, parte del cuerpo técnico que abandonó el club.

El argentino subrayó que esas vivencias construyeron una relación especial que va mucho más allá del fútbol. Para él, la partida de Díaz al fútbol europeo y de Núñez al fútbol árabe representa un cambio profundo dentro del grupo humano del Liverpool.

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania
RELACIONADO

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania

“Les deseo lo mejor, sé que triunfarán”

Pese a la nostalgia, Mac Allister se mostró optimista sobre el futuro de sus excompañeros. “No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento. Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron”, afirmó.

Estas palabras reflejan no solo la admiración profesional, sino también el aprecio personal de Mac Allister por dos jugadores que dejaron huella en Liverpool y en su propia carrera.

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y deslumbró con su velocidad
RELACIONADO

Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y deslumbró con su velocidad

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

Fecha, canal y hora para ver el show de medio tiempo de Karol G en la NFL

Millonarios

Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores

Millonarios

Millonarios tomó una decisión de ÚLTIMA HORA con Neyser Villarreal tras lucir la camiseta de América de Cali

Otras Noticias

Inseguridad

VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad.

Yina Calderón

Totalmente impensado: Yina Calderón envió un mensaje apoyando a Karina García

Yina Calderón recibió una pregunta relacionada con Karina García y sorprendió con su declaración. ¿Qué dijo?

Finanzas personales

Arrendatarios recibirían indemnización en Colombia: estos son los casos específicos

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol