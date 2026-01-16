El emotivo gesto de Mackalister Silva con Falcao en su regreso a Millonarios

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo sacudió a la hinchada azul, sino que también marcó un momento simbólico dentro del camerino.

En medio de la expectativa que se generó en cuestión de horas, uno de los gestos más significativos llegó desde el liderazgo interno del equipo: David Mackalister Silva cumplió la promesa que le había hecho al ‘Tigre’, devolviéndole un lugar protagónico en la estructura del grupo.

La confirmación del retorno de Falcao tomó por sorpresa incluso a varios jugadores del plantel, quienes se enteraron de la noticia mientras el equipo se desplazaba al exterior para cumplir con la pretemporada.

El liderazgo de Falcao y el gesto de Mackalister Silva

Antes de iniciar los trabajos oficiales de la Liga BetPlay, David Mackalister Silva, uno de los hombres de mayor trayectoria en el club, dejó clara su postura frente al rol de Falcao dentro del equipo.

El volante no dudó en expresar públicamente su respeto y admiración por el goleador, resaltando no solo su carrera internacional, sino también su calidad humana.

Se entiende de sobremanera. Cada día uno por más de que conviva con él, uno se sorprende de la gran persona y la grandeza en lo futbolístico

Silva, quien asumió responsabilidades de liderazgo en ausencia del delantero en la Liga BetPlay II-2025, consideró natural ceder ese espacio y darle la cintilla de capitán.

Para él, la presencia de Falcao representa una influencia diaria que eleva el nivel competitivo del grupo.

La relación entre ambos se ha fortalecido desde el regreso del atacante, consolidando una convivencia basada en respeto, experiencia y objetivos comunes.

Este gesto fue interpretado como una señal de armonía interna y madurez colectiva, aspectos que el cuerpo técnico considera claves para afrontar los retos del semestre.

Millonarios se prepara para la Liga BetPlay con Falcao en el radar

Tras su regreso al país, Millonarios ya enfoca su preparación en el debut liguero, donde enfrentará a Atlético Bucaramanga. El equipo llega con buenas sensaciones luego de los amistosos internacionales disputados durante la pretemporada, encuentros que sirvieron para evaluar refuerzos y ajustar el funcionamiento colectivo.

En cuanto a Falcao, su estreno oficial deberá esperar. El delantero deberá cumplir una sanción de cuatro fechas, impuesta tras declaraciones realizadas en el cierre de los cuadrangulares del torneo anterior.

Pese a ello, su presencia en el día a día del equipo ya se siente como un impulso anímico y deportivo.

Durante su primera etapa reciente con Millonarios, el atacante disputó 29 partidos y anotó 11 goles, números que respaldan la ilusión de la afición.

Con el liderazgo reafirmado y el compromiso intacto, el regreso del ‘Tigre’ promete ser uno de los grandes focos de atención del fútbol colombiano en esta temporada.