Macnelly Torres: “Atlético Nacional viene perdiendo cada día más el rumbo”

Macnelly Torres es considerado ídolo por la hinchada de Atlético Nacional, por la cantidad y nivel de importancia de títulos que ganó. También jugó en la Selección Colombia y fue clave en el camino hacia el Mundial de Brasil 2014. En la actualidad se dedica a ver y analizar los movimientos alrededor de la amada pelota. En diálogo con NoticiasRCN.com, habló sobre ella.

Usted también es mediocampista creativo. ¿Qué opina de la llegada de Juan Fernando Quintero al fútbol colombiano?

Juanfer es un jugador muy talentoso, que seguramente le va a aportar mucho al fútbol colombiano. Ha tenido dos partidos y no le ha ido muy bien, pero creo que todo depende del proceso de adaptación. Aparte viene de un fútbol diferente y estuvo un tiempo inactivo, por lo que la costará un poco mientras se acomoda a sus nuevos compañeros. Pero, seguramente, en unos partidos más dará mucho de qué hablar.

¿Le gusta como juega Atlético Nacional?

Una actualidad muy negativa por todo lo que está pasando. Aparte de que salió campeón el año pasado, es un equipo que viene, desde hace varias temporadas, perdiendo cada día más el rumbo de lo que es Atlético Nacional, de lo que es el equipo más grande de Colombia. Lo que se está haciendo ahora es una apuesta bastante dura, bastante compleja, y espero que en algún momento estos muchachos, que hoy en día quieren potencializar, tengan los minutos suficientes para cambiar el rumbo de lo que es el club hoy.

Alguna vez mencionó que le gustaría jugar en Millonarios: ¿esa puerta ya está totalmente cerrada?

En algún tiempo tuve oportunidad de llegar a Millonarios y no se dio. Obviamente después de mi paso por Nacional es bastante complejo, sabiendo que soy un ídolo en Atlético Nacional y Millonarios es el clásico. Pero amigos que tengo y que han estado en Millonarios me dicen que es un lindo club y que se vive con presión el fútbol, que es lo que siempre me ha gustado.

Respecto a la Selección Colombia, ¿qué futuro visualiza?, ¿le gustó que Néstor Lorenzo asumiera como entrenador?

A mí me ha gustado, porque siento que Néstor Lorenzo le quiere imprimir algo diferente a lo que venía presentando la selección. Ahora hay que mirar si los jugadores son los adecuados en cada momento, porque hemos visto que los “históricos”, cuando han estado últimamente, lo han hecho bien, pero no se juega con la misma intensidad cuando han entrado los nuevos muchachos que vienen pidiendo pista. Ojalá el profe encuentre esa mixtura, en la que puedan estar estos muchachos que realmente hoy andan muy bien en sus equipos, acompañados de los Falcao, los James, los Cuadrado... Ellos le van a dar el peso que se necesita para jugar una eliminatoria.

De los jugadores que ha visto de la selección sub-20, ¿cuáles cree que le pueden aportar a la de mayores?

Gustavo Puerta me parece que es un muchacho que está ya para jugar en la selección de mayores. Siento que, en esa posición, a pesar de que está Lerma, Matheus Uribe y otros jugadores, ese muchacho se puede ir ganando un espacio. Obviamente hay que irlo llevando.

¿A qué anda dedicado hoy en día?

Acompaño mucho a mi amigo Alexis Henríquez, que está de asistente técnico en Águilas Doradas.

¿Le pide consejos tácticos?

Consejos no. Debatimos. Él es muy abierto a escuchar. Concentramos en Nacional muchos años, así que hablamos de fútbol durante mucho tiempo, y ahora, que él tiene su primera experiencia en ese rol, me escucha mucho. No quiere decir que vaya a hacer lo que yo le diga, solamente que a lo que le apuntan él y Lucas González se asemeja mucho a lo que vivimos durante varios años en Nacional, y les brindo mis opiniones y conceptos para debatirlos con ellos.

Por: Sebastián Arenas / @SebasArenas10

