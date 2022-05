Ya es oficial: Erling Haaland será nuevo jugador del Manchester City

Cansado de fracasar año tras año en su objetivo de ganar la Champions League, Manchester City completó su equipo estelar con el que sería la piedra angular para formar todo un 11 de lujo capaz de ganar todo en la próxima temporada.

Era un secreto a voces, pero este martes en la mañana el club inglés confirmó que llegó a un acuerdo con el Borussia Dortmund para la transferencia de Erling Haaland, aunque precisó que aún debe ultimar algunos detalles en el contrato con el jugador.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.