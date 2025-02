Mapi León negó de manera rotunda un “tocamiento” a Daniela Caracas

La polémica en el fútbol español femenino sigue creciendo alrededor de las bochornosas imágenes que dejó el partido entre Espanyol y Barcelona, en el que la futbolista Mapi León evidentemente tocó a la colombiana Daniela Caracas y tras este acto, miles de críticas han recaído sobre la española, quien decidió pronunciarse de manera oficial.

La jugadora María del Pilar León decidió pronunciarse mediante un comunicado oficial difundido por el club, en el que sorpresivamente, lejos de disculparse con su colega, señaló que no había existido ningún tipo de “tocamiento” en zona íntima.

Comunicado de Mapi León

“En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a ficho encontronazo: “Qué te pasa”. NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia”, inició diciendo la reconocida futbolista española.

Debido a que las imágenes en redes sociales se han hecho virales, pues evidentemente la mujer tocó a su colega colombiana Daniela Caracas, la jugadora del Barcelona señaló que se encuentra disgustada con toda la situación que se ha generado.

“En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca”.

“Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen en principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Me encuentro muy disgustada y decepcionada, y es por eso que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas”, concluyó.