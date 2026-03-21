Maratón de Cali 2026: evento histórico con atletas élite y premios millonarios

La Maratón de Cali 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes del continente.

Con el respaldo del Sello Élite de World Athletics, un reconocimiento reservado para las competencias de más alto nivel, la capital del Valle del Cauca reunirá a cerca de 20.000 atletas de más de 40 países el próximo 3 de mayo, en una edición que promete romper récords y consolidar a Colombia en el calendario internacional del atletismo.

Este evento no solo destaca por su nivel competitivo, sino también por la calidad de los corredores confirmados. En la rama masculina, participarán al menos 10 atletas con marcas personales por debajo de 2 horas y 10 minutos, mientras que en la femenina habrá 10 corredoras con tiempos inferiores a 2 horas y 28 minutos, un hecho sin precedentes en América Latina.

Entre las figuras principales sobresale el japonés Yuki Kawauchi, reconocido por su impresionante regularidad y por haber ganado la Maratón de Boston en 2018.

En la rama femenina, una de las grandes atracciones será Fátima Gardadi, medallista mundial y protagonista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Por qué la Maratón de Cali 2026 es histórica para Suramérica?

La importancia de la Maratón de Cali 2026 radica en ser la primera competencia de este tipo en Suramérica en contar con el Sello Élite de World Athletics.

Este distintivo certifica que la carrera cumple con estándares internacionales en aspectos como organización, seguridad, nivel de atletas y control antidopaje.

Además, el evento reunirá a campeones y figuras del atletismo mundial como Abel Kirui, doble campeón del mundo; Evans Mayaka y Emmah Ndiwa, actuales campeones del certamen; así como corredores de élite provenientes de África, Europa y Asia.

Este nivel competitivo posiciona a Cali como un nuevo epicentro del atletismo internacional, comparable con grandes maratones del mundo.

Asimismo, impulsa el turismo deportivo y dinamiza la economía local, con miles de visitantes que llegarán a la ciudad durante el evento.

¿Cuánto dinero entregará la Maratón de Cali 2026 y qué premios hay?

Uno de los grandes atractivos de la Maratón de Cali 2026 es su bolsa de premios, que supera los 500 millones de pesos. Los ganadores absolutos, tanto en hombres como en mujeres, recibirán 15.000 dólares, mientras que los mejores colombianos serán premiados con incentivos económicos que reconocen el talento nacional.

Además, la organización ha dispuesto bonos especiales para quienes logren marcas destacadas.

Récord de recorrido $2.000 dólares (Solo para los ganadores - 2:11:04 hombres y 2:29:23 mujeres).

$5.000 dólares para los atletas con tiempos por debajo de 2:11 en hombres y 2:28 en mujeres (Bono aplicable solo para los 3 primeros lugares).

$10.000 dólares para los atletas con tiempos por debajo de 2:10 en hombres y 2:26 en mujeres (Bono aplicable solo para los ganadores).

También habrá un bono para los colombianos que superen las mejores marcas de atletas locales hechas en Colombia, que para el caso de los hombres la tiene Jeisson Suárez, con 2:15:53, y entre las mujeres, Kellys Arias, con 2:39:53.

Los reconocimientos monetarios también se entregarán para los mejores en la distancia de los 15 kilómetros.

Los primeros recibirán 6 millones de pesos; los segundos, $4.000.000; los terceros, $3.000.000.

Por último, quienes superen las marcas de 45:15, entre los hombres, y 52:34, entre las damas, recibirán un bono de 2 millones quinientos mil pesos.

Sin duda, la Maratón de Cali 2026 no solo será una carrera, sino una vitrina internacional para el deporte colombiano. Con atletas de primer nivel, premios significativos y una organización de talla mundial, el evento se consolida como una de las grandes citas deportivas del año.