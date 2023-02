¡No lo esperaba! La noticia que entristeció a James Rodríguez en el Olympiacos

Durante las últimas horas, James Rodríguez y la plantilla del Olympiacos recibieron una noticia que los dejó bastante afectados, ya que se confirmó que uno de los jugadores más importantes del equipo rescindió su contrato con el club de Grecia, pues todo parece indicar que hubo un desacuerdo con las directivas de los ‘rojiblancos’.

Según dio a conocer el portal griego Sport24.gr, Marcelo, jugador de Brasil y muy cercano de James Rodríguez, rescindió su contrato con el Olympiacos, pues al parecer el lateral derecho viajará rumbo a Madrid para recuperarse de una molestia física que lo ha tenido al margen de las canchas y analizar una propuesta de un club que quiere contar con sus servicios.

La información publicada por el diario en mención fue ratificada por el club, que por medio de sus redes sociales le mandó un mensaje de agradecimiento al jugador de la Selección de Brasil por su estadía en Grecia.

“La familia del Olympiacos quisiera agradecer a Marcelo por su cooperación y presencia en el Olympiacos. El tiempo que estuvo con nosotros fue breve pero suficiente para crear lazos eternos. ¡Él sabe que, en Grecia, en El Pireo, siempre tendrá amigos!”, aseguró el club.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW