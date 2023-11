¿Fichaje a la vista? Marco Pérez confesó la relación que tiene con Alberto Gamero

Marco Pérez, delantero destacado de Águilas Doradas, ha dejado una huella imborrable en el equipo con sus impresionantes habilidades goleadoras. Con 26 goles anotados en este 2023, divididos equitativamente entre el torneo apertura y el clausura, se ha convertido en el máximo goleador en la historia del club. Pero su influencia va más allá de los números, ya que también ha desempeñado un papel crucial en el éxito colectivo del equipo.

A sus 33 años, Pérez ha vivido una carrera llena de logros en el fútbol colombiano. Además de ser el goleador histórico de Águilas Doradas, también ha dejado su marca en otros equipos como Deportes Tolima y Boyacá Chicó, donde fue campeón en su paso. Su habilidad goleadora y compromiso con el equipo lo han convertido en una figura admirada y respetada en el mundo del fútbol.

La temporada actual ha sido especial para Águilas Doradas, ya que han logrado llegar a las finales de la Liga BetPlay II 2023, un hito histórico para el club. Bajo la dirección del técnico venezolano César Farías, el equipo se convirtió en el primer invicto en llegar a los cuadrangulares desde la creación de los torneos cortos. Pérez elogia el trabajo de los directivos y destaca la importancia de tener un buen cuerpo técnico.

Marco Pérez mostró admiración por el trabajo de Alberto Gamero

En una entrevista con AS Colombia, Pérez habló sobre su evolución como futbolista y su transformación en un delantero goleador. Del mismo modo, mostró su admiración hacia Alberto Gamero y al trabajo realizado por Millonarios.

“Para mí el profe Gamero es un excelente técnico, es un técnico ganador, que le gusta trabajar mucho. En estos momentos es el actual campeón. En Colombia se dice que el equipo que gana no clasifica el siguiente semestre y Gamero rompió eso, porque él vive del trabajo, no para, de ahí va a su casa va a ver videos, después le saca videos a cada jugador y te lleva a un cuarto para mostrarte lo malo que hiciste, nunca te muestra lo bueno, no sé si ahora lo esté haciendo”.

En dicho diálogo, Marco Pérez resaltó el trabajo de Gamero y recordó su trayectoria en el balompié colombiano. “La verdad es un enfermo por el fútbol y la verdad he aprendido muchísimo más ahora, porque yo debuté con él en Chicó, en ese entonces le quitamos la estrella a América. Yo no pude jugar la final porque tenía varicela y cuando quedamos campeones salí así enfermo a buscar mi medalla de campeón. Entonces con el profe he vivido momentos muy lindos. En Chicó estuve un año y de ahí me vendieron. En Tolima estuvimos casi 6 años compartiendo, él llegó en enero y yo llegué en febrero, ganamos dos títulos en Tolima. La verdad, el profe es muy bueno porque así estés bien, siempre te está mostrando lo malo para que tu mejores”

Millonarios es el mejor equipo del fútbol colombiano, según Marco Pérez

Entre otras cosas, el goleador de Águilas confesó: “Para mí Millonarios en Colombia en estos momentos es el mejor porque ellos son los campeones, aparte tienen jugadores que son de Selección también, tienen un arquero que gana partidos, me gusta mucho Vargas por la forma en la que sale jugando, además de Cataño que tuvo su problema en Tolima. Mackalister te da la pausa, Larry juega muy bien, Castro viene desde Pereira haciendo las cosas muy bien, jugadores jóvenes que vienen vendiendo muy buenos que se fueron a Francia, a la MLS. Millonarios está demostrando lo que muchos clubes tienen que hacer, tener jugadores de experiencia en campo y también tener jóvenes, es uno de los equipos que más está vendiendo y antes no era así, esto es un espejo para que los clubes lo sigan”.

Con su determinación y habilidades goleadoras, Marco Pérez se ha convertido en un ídolo para los seguidores de Águilas Doradas. Su legado en el club queda marcado por su capacidad para hacer historia tanto a nivel personal como colectivo. Ahora, el delantero está decidido a alcanzar su objetivo de ser campeón y dejar una huella imborrable en el equipo y en la ciudad de Rionegro.

