Marino Hinestroza salió entre lágrimas y pidiendo perdón: disparó rumores

Atlético Nacional consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Colombia tras imponerse a Once Caldas, pero el triunfo quedó parcialmente opacado por una escena que generó preocupación entre los aficionados verdolagas. El delantero Marino Hinestroza abandonó el terreno de juego entre lágrimas y con gestos de disculpa hacia las tribunas, lo que levantó rumores sobre una posible salida del jugador del club paisa.

El momento ocurrió sobre el minuto 73’, cuando el cuerpo técnico decidió sustituirlo. Hinestroza, visiblemente afectado, miró hacia las gradas, levantó sus brazos y pidió perdón mientras caminaba lentamente hacia el banquillo, donde no pudo contener el llanto.

Un gesto que encendió las alarmas entre los aficionados

El gesto de Marino Hinestroza no pasó desapercibido. En redes sociales, los hinchas de Nacional comenzaron a especular sobre las razones de su reacción. Algunos interpretaron su llanto como una despedida anticipada, mientras otros lo atribuyeron a la frustración por su bajo rendimiento en las últimas semanas.

En el presente semestre, el atacante no ha logrado anotar goles ni consolidarse como figura indiscutible, algo que lo ha afectado anímicamente. Hinestroza venía siendo una de las grandes promesas del conjunto antioqueño, pero su falta de continuidad y efectividad han sido factores que le han restado protagonismo.

Más emoción que adiós: un reflejo del momento personal del jugador

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del club, el llanto del jugador no estaría relacionado con una salida de Atlético Nacional, sino con la frustración personal por no poder rendir al nivel esperado. Hinestroza, consciente del apoyo constante de la afición, habría sentido el peso de las expectativas y la presión por recuperar su mejor versión.

RELACIONADO Leonel Álvarez habló sobre su futuro y la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional

El futbolista se ha caracterizado por su entrega y compromiso, y su reacción sería una muestra del deseo de revertir la situación. En medio de la alegría por la clasificación, el gesto de Marino deja claro que más allá del resultado, el fútbol también se vive desde la emoción y el sentimiento de quienes dejan todo por su camiseta.