“Yo no juego para Lorenzo”: Marino Hinestroza, contundente

Atlético Nacional vivió una noche de gloria en la Copa Libertadores tras vencer con autoridad a Nacional de Uruguay. El gran protagonista del encuentro fue Marino Hinestroza, quien tuvo una actuación estelar al marcar un gol y asistir en los otros dos tantos de su equipo. Su velocidad, visión de juego y capacidad para desequilibrar fueron fundamentales para que el conjunto verdolaga sumara tres puntos clave en el certamen continental.

Luego del partido, Hinestroza fue consultado por la prensa sobre su brillante rendimiento y, de manera inevitable, surgió la pregunta sobre su ausencia en la Selección Colombia. A pesar de haber sido convocado por Néstor Lorenzo en las últimas jornadas de Eliminatorias, el atacante no sumó ni un solo minuto en cancha, algo que ha generado polémica entre los aficionados y analistas deportivos.

“Yo juego para mi familia y mi equipo”

Sin rodeos, Marino Hinestroza respondió con firmeza a las preguntas sobre su falta de protagonismo en la Tricolor. “Yo siempre me dedico a jugar, no juego para Lorenzo, ni para nadie. Yo juego para mi familia, para mi equipo que me sustenta cada día y para mis compañeros. Yo dejo claro que no juego para nadie”, afirmó el delantero.

Sus declaraciones reflejan su enfoque en el presente con Atlético Nacional y dejan entrever su indiferencia ante las decisiones del seleccionador.

“Quiero más. Esto para mí no es nada. A pensar en mañana para poder jugar el sábado con la ayuda de Dios”, añadió el joven delantero.

El futbolista demostró en la cancha que atraviesa un gran momento, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la falta de oportunidades en la selección. Su desempeño en la Libertadores ha sido impecable y su compromiso con el equipo antioqueño es evidente, algo que lo mantiene enfocado en seguir mejorando sin depender de un posible llamado al combinado nacional.

Polémica en torno a Lorenzo y la Selección

Las palabras de Hinestroza han avivado la controversia en torno a Néstor Lorenzo, quien ha sido criticado por no darle minutos a jugadores que están en gran nivel. Mientras la selección colombiana sufre por la falta de resultados en Eliminatorias, futbolistas como Hinestroza destacan en competiciones internacionales y siguen sin ser aprovechados en el combinado nacional.

Con actuaciones como la de la última noche en la Libertadores, el extremo de Atlético Nacional sigue demostrando que tiene el talento suficiente para estar en la Tricolor. Ahora, la pelota está en el campo de Lorenzo, quien deberá replantear sus decisiones si quiere evitar más cuestionamientos sobre sus convocatorias y la gestión del equipo.