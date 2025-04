Lorenzo y la FCF ya se reunieron: hubo decisiones y advertencias

El futuro de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia fue tema central en la reunión que sostuvo con las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol este martes 1 de abril. Tras varias horas de discusión, se llegó a un acuerdo para que el técnico argentino continúe en el cargo, al menos hasta el final de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, los dirigentes fueron claros en señalar que esperan una mejora en los próximos compromisos, pues los últimos resultados han generado inquietud en el entorno de la ‘Tricolor’.

Un respaldo con condiciones

Aunque Lorenzo mantiene el respaldo de la Federación, la reunión sirvió para hacer un análisis profundo del rendimiento de la Selección en los últimos encuentros. A pesar de que Colombia se mantiene en puestos de clasificación la tabla de las eliminatorias, el equipo ha dejado dudas con su juego y algunos empates recientes han sido motivo de preocupación.

Ante esto, los directivos le dejaron en claro al entrenador que se esperan mejores actuaciones y resultados más sólidos en lo que resta del proceso clasificatorio.

Según reveló el periodista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, el martes hubo reunión con la FCF y Lorenzo se mantendrá en su lugar por el momento.

“Ya se reunieron. Se viene diciendo que hay una cumbre en Cartagena, no, no, no. Una cumbre de comité ejecutivo con técnico, no”, inició diciendo el analista en ‘Palabras Mayores’.

“Si la quisieran hacer este no es el momento porque tres miembros del comité ejecutivo están en el exterior”, agregó.

“Ya les dije, Lorenzo no se toca. Es decisión de la Federación y sigue hasta que terminen las eliminatorias. Dependerá de cómo se desarrolle Colombia de aquí en adelante, el funcionamiento del equipo y si ya aprendió de sus errores”, completó.

“Ayer (martes), 50 minutos de reunión. Se reunieron para, ya cara a cara, lo que habían hablado por teléfono tenerlo claro. El técnico la tiene clara: hay que terminar con el club de amigos, hay que terminar con el contubernio”, agregó.

“No hay ninguna cumbre en Cartagena, no hay ninguna reunión de comité ejecutivo con el técnico. Ayer le cayó Lorenzo al presidente en la sede de la Federación, conversaron largo rato sobre el tema y se terminó”, sentenció.