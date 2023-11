Martha Bayona y Kevin Quintero van por el oro en París 2024: ganaron en la Champions League

Martha Bayona ha tenido un 2023 digno de enmarcar. La pedalista oriundo de Bucaramanga no se cansa de acumular podios y este viernes 10 de noviembre logró un oro en la UCI Track Champions League. La corredora nacional 'voló' en el Lee Valley Velopark, de Londres, y ganó el keirin en la Ronda 4 de estas justas. Con este título, la colombiana se ilusiona con conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Bayona llegó a territorio inglés llena de confianza, luego de brillar en los Juegos Panamericanos de Santiago. Recodemos que la bumanguesa se colgó dos metales dorados. La integrante de la representación 'tricolor' venció a la mexicana Luz Daniela Gaxiola y a la jamaiquina Dahlia Palmer para imponerse en el keirin; mientras que en la final del sprint venció a la Yuli Paola Verdugo para que sonara nuevamente el himno nacional en el Velódromo Parque Peñalolén.

Pues bien, en Londres, volvió a demostrar todo su talento y finalizó en la primera posición del keirin. La pedalista santandereana dio una exhibición en este evento de la Unión Ciclista Internacional y venció a la neozelandesa Ellesse Andrews. Recordemos que la corredora oceánica es la actual campeona mundial de esta disciplina. Bayona se 'sacó una espina', pues en Glasgow, ciudad que albergó el evento orbital, la nacida en Christchurch le ganó el pulso por el oro y el 'maillot' arcoíris.

Cabe resaltar que Andrews es la actual subcampeona olímpica, pues en Tokio reclamó la medalla de plata. El podio lo completó la local Emma Finucane, quien en Glasgow ganó el oro en la prueba de velocidad individual.

Kevin Quintero, actual campeón mundial y medallista de oro en Santiago 2023, hizo lo propio en la capital de Inglaterra. El estelar pedalista vallecaucano superó a Harrie Lavreysen (Países Bajos) y a Matthew Richardson (Australia). Este sábado, se correrá la última válida en el mismo velódromo.

Women's Keirin results💥



🥇 - Martha Bayona Pineda 🇨🇴

🥈 - Ellesse Andrews 🇳🇿

🥉 - Emma Finucane 🇬🇧



🔥 The sprint league is WIDE OPEN!



A stunning win for Bayona Pineda, with the leader being pipped to first on the line. #UCITCL pic.twitter.com/GvTiBhRbWM