Reconocido periodista mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de León: "me duele"

La salida del colombiano James Rodríguez ha generado un eco enorme, tanto en México, como en otras partes a nivel global. El 10 cafetero decidió dar un paso al costado tras su paso por el León de México, equipo donde logró destacarse en medio de una oscura temporada.

Ante esta decisión, en suelo manito se han conocido varias reacciones que han hecho eco. Una de las más oídas fue la del reconocido narrador Cristian Martinoli, quien lamentó la partida del 10 colombiano.

Las palabras de este periodista se hicieron rápidamente virales, y generaron miles de reacciones entre reproducciones, likes y comentarios. Para Cristian, James fue un incomprendido en México.

Esto dijo Martinoli sobre James Rodríguez

En charla con uno de sus compañeros, Martinoli dijo: “Ha dejado el país James Rodríguez, doctor (Luis García). Ya se fue y es lo que me duele. James, una figura internacional, un tipo que fue incomprendido, doctor, su fútbol fue incomprendido. Una elegancia en la cancha”.

Y agregó en defensa del colombiano con respecto a los pedidos que le hacían en cancha: “¿Qué querían de James, que corriera? No va a correr, dale la pelota al pie y que él pinte”.

El narrador también explicó la gran traba que tuvo James al llegar al León.

“El problema es lo que le aplicaron a León (expulsión del Mundial de Clubes). Ahí James y León perdieron fuego... León acabó penúltimo. No lo puedes creer porque no estaba armado para terminar penúltimo, pero ni cerca”, dijo.

Precio de James Rodríguez en el mercado

Tras un año en el León, el volante está en su valor de mercado más bajo de los últimos 15 años, igualando la cifra que tenía en 2010, cuando era una joven promesa en el fútbol argentino con Banfield y comenzaba a llamar la atención de clubes europeos.

James, quien en su momento llegó a costar 85 millones de euros cuando despuntó en el Mundial de 2014 y fue fichado por el Real Madrid, convirtiéndose en una de las incorporaciones más caras del cuadro español, ahora está en 2,5 millones, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

De su mejor momento a la actualidad, James cayó un 97%. Los cambios de equipo, la irregularidad y las lesiones fueron moldeando una curva descendente: Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos y finalmente León. Cada mudanza fue restando exposición y minutos, aunque le permitió mantenerse activo y competitivo.