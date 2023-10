Del maestro al alumno: Maturana fue directo y le envió un mensaje a Lucas González

Mucho se ha hablado durante este año de Lucas González, primero en Águilas Doradas y ahora en América de Cali. Lo tildan de versero y hasta de presumido, pero en la cancha pone a prueba toda su sabiduría y demuestra que sabe de lo que tanto habla.

Tras la mal llamada "crisis" que sufrió en las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay, el cuadro 'escarlata' completa 10 partidos al hilo sin perder y en los últimos encuentros ha ofrecido presentaciones de gran calidad, como la victoria del último sábado 2-4 sobre Deportivo Pereira y que lo pone en la segunda posición de la tabla a tan solo un punto del líder Águilas.

Con ese gran rendimiento de América, las dudas y los comentarios ofensivos y despectivos hacia González se han ido disipando con el tiempo. De hecho, en el Pascual Guerrero ya no retumban los insultos y cánticos pidiendo su salida, sino que ahora es todo amor y las pancartas de perdón son la tendencia.

Maturana le envió un mensaje a Lucas González

Pero en medio de ese buen momento le apareció un tremendo consejero a Lucas González y que ya nada pendiente de su trabajo. Se trata de ni más ni menos que de Francisco Maturana, el técnico más importante en la historia del fútbol colombiano y uno de los grandes influenciadores en el estilo de juego del mismo.

A la hora de hablar de González y de su futuro prominente como entrenador -apenas tiene 42 años de edad-, Maturana le aconsejó mantener la humildad que ha venido mostrando y saber que si quiere cumplir su sueño de dirigir en Europa, debe estar preparado para los momentos duros y saber afrontarlos para sobrepasar la adversidad, por más difícil que sea. Del maestro al alumno.

"Humildad. Cuando llegué a Europa, allá en el Sevilla, estaba Carlos Bilardo y él había sido mi entrenador en la Selección Colombia. Yo llego con un rótulo, que me habían puesto, de ‘menottista’. El fútbol en América se dividía entre los ‘menottistas’ y los ‘bilardistas’. No sé qué dije yo, pero los periodistas le dicen a Bilardo que Pacho había dicho tal cosa. Entonces dijo: Pacho, que no hable todavía. Que cuando sea técnico hable", reveló 'Pacho' en diálogo con Caracol Radio.

"'A ti te han salido muy bien las cosas, pero vas a ser técnico cuando te quieran quemar el carro, cuándo no puedas salir a la calle, cuando llegues a la casa a llorar, cuando no puedas dormir. Ahí vas a comenzar a ser técnico'", añadió sobre el diálogo con el técnico campeón del mundo con Argentina en México 86.

"No sentirse técnico todavía"

Maturana insistió en que el entrenador no se termina de graduar o de completar con las victorias y títulos, sino que también en los fracasos que vengan después de ello. Pasar por todos los ambientes forjan a un verdadero profesional que sabe a qué se va a enfrenar, por lo que invitó a Lucas González a saber manejar el buen momento que está viviendo en América, pero manteniendo los pies en la tierra y saber que en cualquier instante puede caerse esa realidad.

"A uno le pasan cosas que indudablemente, sí lo van formando. Yo decía, 'yo vengo de un Mundial, vengo de ganar una Copa América y este me dice que no soy técnico todavía'. Yo creo que ese es un buen mensaje, no sentirse técnico todavía, siempre está la posibilidad de ser mejor todos los días", concluyó 'Pacho'.