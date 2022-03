¡Se queda! Max Verstappen renovó su vinculación con Red Bull hasta el 2028

Luego de varios días de incertidumbre y conversaciones, la escudería Red Bull anunció este jueves la renovación el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, quien tenía contrato hasta el 2023 con escudería austriaca y defenderá los colores de Red Bull hasta el 2028. El piloto de 24 años se convierte en el conductor con más años de contrato con una escudería, superando a los pilotos de Ferrari, quienes tienen contrato vigente hasta el 2025.

Por medio de un comunicado Red Bull, dio a conocer la gran noticia de la competencia a motor más importante del mundo.

"Amo a este equipo y el año pasado fue simplemente increíble, nuestro objetivo desde que nos juntamos en 2016 era conquistar el Mundial y lo hemos logrado, así que ahora se trata de conservar el número (1) sobre el coche por mucho tiempo", declaró el piloto, citado en un comunicado

Según las informaciones del periódico neerlandés De Telegraaf publicadas este miércoles, Verstappen se convertirá en el piloto de F1 mejor pagado con un "salario estimado en 50 millones de euros (sobre 55 millones de dólares) por temporada".

Su rival Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y con contrato con Mercedes hasta finales de 2023, es hasta ahora el piloto mejor pagado. El británico se estaría embolsando 62 millones de dólares (54,8 millones de euros) solo por su actividad deportiva, con un salario fijo de 55 millones de dólares (ligeramente inferior a los 50 millones de euros).

Llegado a la F1 en 2015 con 17 años al volante de Toro Rosso, la escudería filial de Red Bull, Verstappen ascendió en 2016, conquistando su primer GP con Red Bull en España, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar una carrera de la historia, con 18 años, 7 meses y 15 días, uno de sus varios récords de precocidad.

Con 141 Grandes Premios disputados, con diez de sus 20 victorias logradas en 2021, el piloto nacido en Bélgica, pero con nacionalidad neerlandesa, conquistó su primer título de campeón del mundo el año pasado superando a Hamilton, de 37 años.

