Medellín dio el golpe ante el líder América y apretó la tabla de posiciones de Liga Betplay 2026

En una noche vibrante y llena de dramatismo en la capital del Valle del Cauca, el Deportivo Independiente Medellín dio un golpe de autoridad en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II al derrotar 1-2 al América de Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El equipo dirigido por Amaranto Pera no solo cortó la racha positiva del conjunto 'escarlata', sino que reacomodó la parte alta de la tabla de posiciones y encendió al rojo vivo la lucha por la clasificación a los cuadrangulares finales.

Mire los goles de América 1-2 DIM

El encuentro comenzó con la intensidad alta que acostumbra el equipo caleño ante su público. Apenas a los 7 minutos de juego, Luis Quiñones aprovechó un descuido en la zaga antioqueña para mandar a guardar la pelota y poner en ventaja al líder del campeonato. La anotación encendió la fiesta en las graderías y presagiaba una jornada redonda para los locales, que buscaban asegurar con tres puntos de ventaja su boleto anticipado a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, el DIM no bajó los brazos y empezó a adueñarse de las bandas mediante el despliegue de Frank Fabra y la generación de juego de Daniel Cataño. La insistencia del visitante dio frutos al minuto 23, cuando en el cobro de un tiro de esquina lanzado por Cataño, el defensor Luis Fernando Escorcia ganó por lo alto entre los centrales locales y metió un frentazo impecable para decretar el empate 1-1.

El punto de quiebre definitivo del partido llegó justo antes de ir al descanso. En el tiempo de adición de la primera etapa ($45+2'$), el defensor 'escarlata' Dany Rosero cometió una falta que le costó la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la expulsión del compromiso. Dejar con diez hombres al líder condicionó por completo la propuesta del cuerpo técnico caleño para la etapa complementaria.

Para el segundo tiempo, Medellín asumió el protagonismo del balón con un hombre de más, adelantando líneas y refrescando el ataque con el ingreso de futbolistas como Baldomero Perlaza y Keiner Klinger. América intentó aguantar la embestida e ir a la contra con la velocidad de Quiñones y los chispazos de Yeison Guzmán, pero la fatiga física terminó pesando en las filas locales.

Cuando parecía que el choque terminaría empatado, llegó la jugada de la victoria para la visita al minuto 84. Luego de una salida en falso de América provocada por un resbalón en ataque, Frank Fabra se proyectó por la banda izquierda y envió un centro milimétrico al corazón del área. Allí apareció el delantero Carlos Lucumí, quien metió un testarazo certero a quemarropa para vencer a Jean Fernandes y sentenciar el 1-2 definitivo a favor del cuadro antioqueño.

Así quedó la tabla de posiciones

Aquí tienes la tabla de posiciones organizada en formato de lista: