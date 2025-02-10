CANAL RCN
Media Maratón de Cundinamarca 2025: correr junto al río Magdalena

La segunda edición de la Media Maratón de Cundinamarca ya está en marcha y promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del país.

octubre 02 de 2025
04:01 p. m.
Con recorridos de 5K, 10K, 21K y la novedad del 3K-Canicross, miles de corredores y familias llegarán a Girardot el 25 y 26 de octubre para disfrutar de un fin de semana deportivo único al lado del río Magdalena. El gobernador Jorge Rey invitó a los colombianos a sumarse a esta fiesta que busca unir deporte, turismo y cultura.

Inscripciones y categorías de la Media Maratón 2025

Los interesados ya pueden inscribirse a través de la página oficial de Colsubsidio, aliado estratégico del evento. El valor de la inscripción es de $80.000 para todas las categorías, sin importar la distancia. Este año, además de las tradicionales pruebas de 5K, 10K y 21K, se estrenará la modalidad 3K-Canicross, pensada para que los corredores participen junto a sus mascotas.

La meta es superar los 10.000 participantes, una cifra que marcaría un nuevo récord frente a la primera edición realizada en 2024.

 

Fechas y programación de la carrera

La Media Maratón de Cundinamarca 2025 se correrá en dos jornadas:

  • Sábado 25 de octubre: 3K-Canicross y 5K.
  • Domingo 26 de octubre: 10K y 21K.

La competencia cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Atletismo y entregará más de 90 millones de pesos en premios.

Atletas nacionales e internacionales confirmados

La carrera tendrá la participación de destacados corredores colombianos como Jeison Suárez, Carlos Sanmartín, Carolina Tabares, Leidy Romero y Nicolás Herrera, entre otros.

A nivel internacional, ya confirmaron su presencia Cristian Bascones (Ecuador), Lorena Sosa (Uruguay), René Champi (Perú) y Derlys Ayala (Paraguay), lo que le da proyección internacional al certamen y lo consolida como una cita imperdible del calendario deportivo.

Impacto deportivo, turístico y cultural

Más allá de lo deportivo, la Media Maratón busca dinamizar la economía de Girardot y Cundinamarca, impulsando el turismo y resaltando el patrimonio cultural y natural de la región.

El gobernador Jorge Rey destacó que este evento es una oportunidad para fortalecer hábitos de vida saludables en los jóvenes y consolidar al departamento como un referente en organización de grandes competencias.

Queremos que el deporte sea parte de la vida cotidiana y que Girardot se convierta en epicentro del atletismo en Colombia

