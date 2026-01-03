Juan Guillermo Cuadrado envió mensaje a Venezuela tras la captura de Maduro: esto dijo

En un día que quedará marcada en los libros de historia, Venezuela y el mundo despertaron este tres de enero de 2026, con la noticia del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro. La operación militar, denominada "Resolución Absoluta" (Operation Absolute Resolve), fue ejecutada por fuerzas especiales de los Estados Unidos bajo las órdenes directas del presidente Donald Trump, poniendo fin a 12 años de mandato del líder chavista.

Los eventos comenzaron alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), cuando una serie de explosiones coordinadas sacudieron puntos estratégicos de Caracas, incluyendo la Base Aérea La Carlota y nodos de comunicación en el sur de la ciudad.

Según reportes de inteligencia, unidades de élite como el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR) y los Delta Force penetraron el espacio aéreo venezolano para realizar una "extracción quirúrgica".

El propio presidente Trump confirmó la noticia a través de sus redes sociales, publicando una fotografía de Maduro bajo custodia federal a bordo del buque USS Iwo Jima. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra el régimen.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados y sacados del país", declaró el mandatario estadounidense, añadiendo que su administración supervisará la transición hacia un gobierno democrático.

Juan Cuadrado envió mensaje a Venezuela tras captura de Maduro

La noticia no solo movilizó a líderes políticos, sino que generó un eco profundo en figuras de la cultura y el deporte. Uno de los mensajes más virales y significativos llegó de la mano de un referente del fútbol colombiano: Juan Guillermo Cuadrado.

El "Panita", quien actualmente milita en el fútbol italiano, utilizó sus redes sociales para expresar su sentir ante la caída de Maduro. Con una imagen de la bandera de Venezuela y el mensaje "Oremos por Venezuela", el futbolista compartió un sentido texto que conectó con los millones de migrantes venezolanos en el mundo.

"Feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, pero apareció el Rey de Justicia. Venezuela libre", escribió Cuadrado en su cuenta oficial.

El mensaje del exjugador de la Selección Colombia se convirtió rápidamente en tendencia. Cuadrado, conocido por su profunda fe religiosa, atribuyó el desenlace a una intervención divina, sumándose así a las voces de deportistas que durante años denunciaron la crisis humanitaria en el país vecino.

Su declaración es vista como un respaldo moral a la diáspora venezolana en Colombia, país que ha acogido a millones de personas que huyeron del régimen ahora depuesto.