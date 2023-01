Desgarrador relato de la esposa de Edwin Cardona por lo sucedido en el 2022

El fin de año para Edwin Cardona y todos sus familiares fue totalmente diferente, luego de que a finales del 2022 se diera a conocer que Carolina Castaño, esposa del jugador colombiano, tuviera que someterse a una cirugía por culpa de un tumor o “masa” en la cabeza, lo que hizo que el mes de diciembre se viviera de una manera totalmente distinta.

En medio de la incertidumbre sobre el estado de salud de su pareja sentimental, Edwin Cardona recibió un permiso por parte de las directivas de Racing para que pudiera acompañar a esposa a la cirugía y pudiera cuidarla luego de la intervención quirúrgica, razón por la cual, el ‘10’ del equipo argentino estuvo en la ciudad de Medellín, perdiéndose algunos días de la pretemporada de la ‘Academia’.

Tras unos días de recuperación y buenas noticias por parte de los médicos, Carolina Castaño decidió contar lo sucedido y por medio de sus redes sociales dio a conocer un desgarrador relato de cómo vivió las épocas navideñas tras conocer su situación.

“Quiero agradecerles a mis familiares, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis suegros y a todos los que, incluso sin conocerme, me tuvieron presente en sus oraciones sin saber qué me sucedía. A los Directivos de Racing y cuerpo técnico que permitieron que Edwin pudiera estar conmigo en estos días donde más necesitábamos estar unidos y fuertes".

Y aseguró: "Fue un diciembre diferente, en cama, cuidando mi salud no solo física sino mental, porque jamás pensé enfrentarme a un quebranto de salud complejo que derrumbara mis fuerzas, sin embargo, el amor de Dios, de la familia, amigos, pastores, enfermeras y personas hermosas que hicieron todo más llevadero, solo tengo para decirles gracias".

Por otro lado, Carolina aprovechó la oportunidad para aconsejar a todos sus seguidores, advirtiéndoles que cualquier dolor o molestia en su cuerpo es un síntoma de alerta, razón por la cual pidió que cuando sufran alguna anomalía vayan inmediatamente a los expertos.

“A todos los que me leen: escuchen su cuerpo, no piensen que un simple dolor de cabeza es normal, pues por muchos meses aguanté migrañas, dolores intensos, cansancio, dolor de oído, mareos, vértigo y mucha sintomatología que explotó en una masa o bulto para no decir el nombre que tanto asusta quebrantando mi corazón y llenándome de temores", afirmó.

Por último, la esposa del jugador aseguró que su estado de salud va muy bien y la recuperación ha sido satisfactoria, pero afirmó que todavía sigue el proceso, teniendo en cuenta los grandes daños que causo este tumor o “masa” en su vida.

“Mi corazón está contento de saber que todo va mejorando y esa “masa” en su patología salió buena, sin embargo, causó muchos daños internos que serán varias cirugías las que lograrán reconstruir de a poco todo, pero con la confianza y fe puesta en el que todo lo puede, papá Dios, de su mano cada día todo será mejor”, finalizó.

Edwin Cardona rumbo a Argentina

Luego del gran avance de salud que ha tenido su pareja sentimental, Edwin Cardona tendrá que reincorporar a los entrenamientos con Racing para entrar en la lista de convocados para el viaje que tendrá el equipo argentino a Emiratos Árabes para disputar la Supercopa Internacional.

