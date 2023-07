“Queremos que la hinchada esté contenta”: Presidente de Atlético Nacional

Para nadie es un secreto que la relación entre los aficionados de Atlético Nacional y las directivas del equipo antioqueño no ha sido la mejor durante los últimos años, teniendo en cuenta las decisiones que se han tomado dentro del club, los cuales no han sido aceptadas por todos los aficionados del verde de la montaña.

Sin embargo, a pesar de la lejanía que ha crecido durante el 2023, Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, aseguró que quieren mejorar la situación con todos los aficionados antioqueños, dejando claro que para toda la junta directiva y el club, lo más importante es la felicidad de todos sus seguidores.

“De parte nuestra siempre queremos que estén bien, porque quien va a querer pelear con el bien más preciado que es su hinchada. Ellos no están de acuerdo con algunos cambios que el club ha tenido que hacer, uno lo que espera es que con respeto opinen y acepten los cambios, no las personas, sino al club”, aseguró el directivo en conversaciones con el Diario AS.

De igual forma, el directivo dejó claro que lo más valioso para el club es tener una buena relación con sus aficionados, afirmando que los problemas que tuvieron durante el primer semestre afectaron la interna del equipo y los resultados deportivos.

“Nosotros estamos trazando una hoja de ruta, quisiéramos es que la hinchada apoye al equipo y que el equipo se sienta cómodo jugando en casa, muchas veces cuando no hay una buena comunión se traslada al equipo al terreno de juego y más que una incomodidad, el equipo puede tener una presión, queremos que la hinchada esté contenta”, agregó el presidente de Nacional.

Por último, el presidente de Atlético Nacional se mostró tranquilo por lo que se ha presentado en la venta de abonos del club para esta temporada, pero dejó claro que no han sido iguales a las de los años anteriores, donde el equipo antioqueño superaba los 20 mil abonados.

“No es como hace un par de años que vendíamos 20 o 22 mil abonos, pero sí vamos a llegar a un número similar al del primer semestre, teniendo en cuenta que en el primer semestre hubo tres partidos de Copa Libertadores y uno de Superliga. En este semestre hay 10 partidos de Liga y uno de Copa BetPlay, porque el partido de Copa Libertadores de octavos ante Racing, el club tuvo la decisión de compensar a los hinchas por la sanción de jugar en Barranquilla ante Melgar”, agregó el presidente.

Atlético Nacional descartó a Leonel Álvarez

En medio de la conversación con el Diario As, Mauricio Navarro habló de la decisión sobre descartar a Leonel Álvarez como entrenador de Nacional, afirmando que el entrenador antioqueño es más para dirigir jugadores más formados.

“Se ha mencionado el nombre Leonel Álvarez, él no ha dejado de ser un ídolo de la institución, pero en nuestro plan de desarrollo de jugadores, pensamos que Leonel Álvarez trabaja más con jugadores más formados. Leonel ha sido un técnico que ha trabajado con jugadores maduros. Nosotros queremos un proyecto con jugadores maduros, pero apoyado en los jóvenes que se han ido desarrollando y a los que cada vez les vamos a exigir más”, finalizó.