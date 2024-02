Messi desató la locura en Hong Kong: llenaron estadio solo por verlo entrenar

Con camisetas rosas del Inter Miami o albicelestes de Argentina, banderolas con el '10' o pancartas en español, miles de aficionados se entregaron el sábado a la Messimanía en Hong Kong durante un entrenamiento abierto del equipo de la MLS.

"Es la primera vez que veré a Messi y estoy muy ilusionado", afirmó Li Weiyi, un estudiante de 17 años llegado desde la ciudad vecina de Shenzhen, en China continental.

"Significa mucho para mí. Él me hizo entrar en el mundo del fútbol, él me hizo amar al fútbol", asegura el joven entusiasmado, luciendo la camiseta del nuevo equipo de su ídolo.

Horas antes del entrenamiento, centenares de aficionados aguardaban frente al estadio, con 40.000 espectadores de capacidad, donde el domingo Messi y compañía se medirán a un combinado de la modesta liga local.

40,000 fans game to see Lionel Messi train in HongKong Stadium🐐pic.twitter.com/m3vfCHccZ9