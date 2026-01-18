La Copa Libertadores podría recibir a Lionel Messi: revelaron acercamientos

El fútbol sudamericano podría recibir a los mejores equipos de Estados Unidos. Hoy existe la posibilidad real de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores de América. La máxima competición de clubes del continente abriría las puertas a la MLS.

RELACIONADO Santa Fe sorprende y anuncia a exjugador de Millonarios como nuevo refuerzo para este 2026

La confirmación está en marcha y la información llegó directamente desde la directiva del Inter Miami. Jorge Mas, propietario mayoritario de la franquicia de Florida, reveló que hay conversaciones formales con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para explorar la viabilidad de este histórico cruce.

El empresario admitió diálogos directos con Alejandro Domínguez, presidente del organismo rector del fútbol sudamericano, para abrir las fronteras del torneo.

Messi podría jugar la Copa Libertadores

La estrategia del equipo estadounidense no busca una invitación de cortesía, sino establecer un criterio de clasificación meritocrático. La propuesta sobre la mesa intenta replicar el modelo que, años atrás, permitió la participación de clubes mexicanos como invitados.

La intención de Mas es que los campeones de la Major League Soccer (MLS), y potencialmente de la Liga MX, obtengan cupos directos al certamen. Bajo esta premisa, el Inter Miami ya habría hecho su tarea: tras coronarse campeón en la reciente temporada 2025, el conjunto de Messi cumpliría con los requisitos deportivos para integrar el cuadro principal de la "Gloria Eterna".

Hay precedentes, porque clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores. Yo quisiera jugar la Libertadores, lo he dicho y lo digo públicamente. Lo he dicho también dentro de la Liga MLS, mencionó.

¿La Copa Libertadores recibirá a equipos de la MLS?

Si bien la voluntad política de las partes parece existir, la respuesta depende de complejos acuerdos institucionales entre la Concacaf y la Conmebol. No hay nada asegurado todavía. Sin embargo, la directiva del Inter de Miami presiona públicamente, consciente de que la inclusión de equipos norteamericanos, liderados por la figura global de Messi, elevaría exponencialmente el nivel competitivo, el interés mediático y los ingresos económicos del fútbol en todo el hemisferio occidental. La pelota ahora está en la cancha de los dirigentes.

"Yo creo que los campeones de la MLS como los de la Liga MX son merecedores de un cupo. Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol pero yo creo que puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente. Con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos yo creo que la competencia sería mejor", contó Jorge Mas, propietario del Inter Miami al Diario Olé.