Messi reveló sus razones para no volver al Barcelona e ir al Inter de Miami

Lionel Messi tomó la decisión de continuar su carrera deportiva en el Inter de Miami de la MLS, en Estados Unidos. El argentino abandona el fútbol europeo después de una laureada carrera que se extendió más de 14 años.

Tras su salida del Paris Saint-Germain, se especuló que Messi podría ir al fútbol de Arabia Saudita, la MLS, o regresar al Barcelona. Finalmente, su decisión fue cruzar el Atlántico y desembarcar en Florida. Su llegada se dio debido a múltiples factores, y el propio Messi reveló cuáles fueron estas, además de confirmar por qué no volverá al Barcelona.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera", sostuvo Messi en una entrevista con Mundo Deportivo.

La realidad del Barcelona

La salida de Messi del Barcelona se dio debido a problemas financieros del club, los cuales todavía están vigentes. Para que se diera el regreso del argentino al club catalán, todavía debían solucionarse varios factores, y ante esta incertidumbre, Messi optó por asegurar su futuro y el de su familia.

"Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso", señaló el argentino.

Finalmente, puntualizó que "la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo".