¡Emoción a flor de piel! Así fue el último GOLAZO que Lionel Messi hizo en Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi, el ídolo argentino, jugó este 4 de septiembre de 2025 su último partido en Argentina por Eliminatorias Sudamericanas.

En el momento en el que 'Lio' saltó al terreno de juego del Monumental a realizar el calentamiento y fue recibido con múltiples gritos de aliento, estuvo al borde de las lágrimas.

Además, una vez inició el partido, dejó claro que se trataba de un día especial y comandó a la Selección Argentina para que derrotara 3-0 a Venezuela.

La 'pulga' abrió el marcador al minuto 39 y también celebró el tercer gol al 80. Mientras tanto, Lautaro Martínez fue el autor de la segunda anotación a los 76.

Así fue el último golazo de Lionel Messi en su país, por Eliminatorias Sudamericanas

En el minuto 79, Rodrigo De Paul recibió el balón en la mitad de la cancha y, a las espaldas de la defensa de Venezuela, filtró un pase quirúrgico para Thiago Almada.

De esa manera, apenas Thiago ingresó al área y quedó con el control del balón, lo cruzó para Lionel Messi, que estaba en el punto penal, y definió de primera para celebrar la goleada.

Argentina es el líder indiscutido de las Eliminatorias Sudamericanas

La 'albiceleste', que es dirigida por Lionel Scaloni, fue el primer seleccionado sudamericano en clasificarse al Mundial del 2026. Sin embargo, a pesar del objetivo conseguido, no ha soltado el pie del acelerador y ha seguido acumulando resultados positivos.

Por lo tanto, con la victoria vs. Venezuela, llegó a 38 puntos con un saldo de 12 victorias, dos empates y tres derrotas.