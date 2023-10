Messi sobre el escupitajo de Sanabria: "No sé quién es, si hablo se va a hacer conocido"

La tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas estuvo animada, principalmente por el empate histórico -con golazo incluido- de Venezuela contra Brasil en suelo 'carioca', pero también hubo espacio para la polémica.

Ese resultado de Brasil deja a Argentina como única líder en la tabla del clasificatorio tras ganarle 1-0 a Paraguay en el estadio Monumental. Un solitario gol de Nicolás Otamendi en el amanecer del partido le bastó a los campeones del mundo para extender su puntaje perfecto con nueve unidades de nueve posibles.

Pero lo más trascendente del encuentro fue un controversial cruce entre Lionel Messi y Antonio Sanabria. El astro argentino le hizo un reclamo, que al parecer, no le cayó nada bien al delantero paraguayo. El partido siguió, pero ambos continuaron intercambiando palabras y cuando el '10' se iba alejando, el '9 guaraní' le habría lanzado un escupitajo, o al menos eso fue lo que se vio en la transmisión.

'Picantes' declaraciones de Messi sobre Sanabria

Al final del compromiso, Messi se refirió a la situación en rueda de prensa y aseguró que no se dio cuenta de lo que ocurrió en ese instante y que sus compañeros fueron los que le avisaron en el vestuario, pero lo más importante fueron las 'picantes' declaraciones que hizo sobre Sanabria, de quien dijo no conocer.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no sé quién es. La verdad no sé quién es el chico este… No lo vi. Pero tampoco le quiero dar importancia porque sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido… Mejor dejarlo ahí", apuntó.

Sanabria aseguró no haber escupido a Messi

Desde el otro lado de la polémica, Antonio Sanabria también habló, pero en un tono más calmado y negó rotundamente haberle lanzado un escupitajo a Messi.

"No pasó nada. Cosas del partido, como suceden tantas veces. Las revoluciones están a mil. Nada más (...) No (sobre si lo escupió o no). Estaba lejos. Parece como que yo lo escupo, pero es porque la imagen se ve desde atrás. Pero nada que ver. No fue así. Lo desmiento totalmente. Está lejos. Imposible", completó.