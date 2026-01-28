Penthouse de Lionel Messi en Medellín: la suite de lujo previo al juego ante Atlético Nacional

Medellín se prepara para un evento deportivo atractivo en el balompié nacional. Este sábado 31 de enero, el Inter Miami, actual campeón de la MLS, pisará el césped del estadio Atanasio Girardot para enfrentarse a Atlético Nacional en un amistoso internacional que contará con la transmisión oficial del Canal RCN.

Sin embargo, la atención no solo está en el balón, sino en el impresionante despliegue logístico para recibir a la delegación estadounidense.

La periodista Sheyla García, de Win Sports, reveló en una nota detallada los pormenores donde se alojará el astro argentino Lionel Messi junto a figuras de la talla de Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El club de la Florida reservó un total de 120 habitaciones para garantizar el hermetismo y la comodidad de su staff, cuerpo técnico y jugadores tras su reciente paso por Perú.

El hotel de lujo del Inter Miami en Medellín

El equipo norteamericano eligió el Wake Bio Hotel como su lujoso hotel en Medellín. Considerado uno de los complejos más sofisticados de la ciudad, este establecimiento fue seleccionado no solo por su opulencia, sino por sus prestaciones de alto rendimiento para deportistas de élite.

El hotel cuenta con un gimnasio de última generación, zonas húmedas que incluyen turco y sauna, además de una piscina y jacuzzis de crioterapia (baja temperatura) esenciales para la recuperación física de los futbolistas tras las cargas de pretemporada.

La delegación, compuesta por más de un centenar de personas, busca un entorno de concentración absoluta luego de su reciente caída ante Alianza Lima.

El objetivo es reivindicarse ante el "Rey de Copas" colombiano, y para ello, la logística ha priorizado un recinto que permita el control total de accesos y la privacidad de los deportistas ante la expectativa masiva que genera Lionel Messi.

El exclusivo 'penthouse' de Lionel Messi: una vista privilegiada de Medellín

La joya de la corona del hospedaje es, sin duda, la suite asignada al capitán de la Selección Argentina.

Messi se alojará en un 'penthouse' ubicado en el piso quince, donde el acceso será restringido exclusivamente para él y su equipo de seguridad personal.

Este lujoso apartamento privado cuenta con tres habitaciones, cocina integral, dos amplias salas y una terraza privada que ofrece una panorámica privilegiada de todo Medellín.